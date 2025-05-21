السلاح الفلسطيني خطوة لا بدَّ منها

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أثبتت التجارب المريرة في السنوات الأخيرة، وما شهدته المخيمات من خراب ودمار وسقوط ضحايا أبرياء، في الاشتباكات المتكررة، أن السلاح فقد دوره النضالي، ولم يعد ينفع في موازين القوى المختلة مع العدو ، فضلاً عن قرار السلطة الجديدة في الحاسم بمنع إستخدامالأراضي اللبنانية لإطلاق الصواريخ والقذائف بإتجاه الأراضي المحتلة.وهذا يعني أن السلاح داخل المخيمات تحول إلى أداة للتقاتل ، إلى جانب تحويل عناصر الجماعات المتطرفة الفارين من العدالة، المخيمات إلى ملاذ آمن، يمارسون فيه شتى أصناف الإبتزاز والتهديد ضد عناصر الفصائل الأخرى، ويقتاتون من فضلات الإتجار بالمخدرات على أنواعها، ويمارسون سطوتهم على السكان الآمنين.المعلومات الأولية تشير إلى إستعداد فلسطيني رسمي للتجاوب مع توجهات والحكومة بحصر حمل السلاح بالدولة اللبنانية، مقابل الأخذ بعين الإعتبارتحسين الأوضاع المعيشية للفلسطينيين.إنهاء وجود السلاح الفلسطيني في المخيمات، خطوة أساسية ولا بد منها لنجاح خطة حصر السلاح بيد ، في مهلة أقصاها شهر أيلول المقبل.