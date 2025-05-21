زلزال ضرب اليونان.. ولبنانيون شعروا به

أفادت وكالة " " أن زلزالاً بقوة 6.52 على مقياس ريختر ضرب كريت في على عمق 77 كلم.

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وشعر سكّان بهزة أرضية خفيفة نتيجة الزلزال الذي ضرب اليونان، بحسب ما أفادت الـ"ام تي في".

كما وتأثر سكان بالزلزال أيضاً.