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لبنان

زلزال ضرب اليونان.. ولبنانيون شعروا به

Lebanon 24
21-05-2025 | 23:33
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أفادت وكالة "رويترز" أن زلزالاً بقوة 6.52 على مقياس ريختر ضرب جزيرة كريت في اليونان على عمق 77 كلم. 
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وشعر سكّان لبنان بهزة أرضية خفيفة نتيجة الزلزال الذي ضرب اليونان، بحسب ما أفادت الـ"ام تي في".  
 
كما وتأثر سكان القاهرة بالزلزال أيضاً. 
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