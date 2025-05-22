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لبنان

فوز لائحة "التنمية والوفاء" للمخاتير في برج رحال بالتزكية

Lebanon 24
22-05-2025 | 00:14
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فازت لائحة "التنمية والوفاء" للمخاتير في بلدة برج رحال بالتزكية.
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المخاتير هم: حسين قعفراني، علي عطوي وربيع خليل.
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