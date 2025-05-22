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لبنان

اعلان لائحتي "التنمية والوفاء" و"حي على خير العمل" في كفرحتى

Lebanon 24
22-05-2025 | 00:54
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أعلنت في بلدة كفرحتى، لائحتان مكتملتان لعضوية المجلس البلدي، هما "التنمية والوفاء" و"حي على خير العمل".
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يذكر ان عدد اعضاء بلدية كفرحتى 15 عضوا.
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