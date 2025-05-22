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لبنان

في طرابلس.. عملية سلب فاشلة إليكم ما حصل ليلا

Lebanon 24
22-05-2025 | 01:07
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تعرّض ليلا المدعو "س.ق" من سكان جسر أبو علي - طرابلس لمحاولة سرقة عند إشارة عزمي قرب بنك عوده وذلك أثناء توجهه لشراء دواء لزوجته، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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وفي التفاصيل، اعترض شخصان على دراجة نارية المدعو "س.ق" حيث أشهر أحدهما سكيناً محاولاً طعنه وسرقة دراجته، إلا أن الأخير تمكن من الإفلات، ما أدى إلى فشل عملية السلب.
 
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