في طرابلس.. عملية سلب فاشلة إليكم ما حصل ليلا

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تعرّض ليلا المدعو "س.ق" من سكان جسر لمحاولة سرقة عند إشارة عزمي قرب بنك عوده وذلك أثناء توجهه لشراء دواء لزوجته، وفق ما أفادت مندوبة " ".وفي التفاصيل، اعترض شخصان على دراجة نارية المدعو "س.ق" حيث أشهر أحدهما سكيناً محاولاً طعنه وسرقة دراجته، إلا أن الأخير تمكن من الإفلات، ما أدى إلى فشل عملية السلب.