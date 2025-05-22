"الحزب" يفعّل الماكينات الانتخابية في "إتجاه محدد"

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فعّل " " ماكيناته وكثّف اتصالاته، مستعينًا بعدد من نوابه ومسؤوليه المحليين، بهدف توسيع عدد البلديات التي ستُحسم بالتزكية في .وأفادت مصادر مطّلعة أن هناك جهدًا مضاعفًا يُبذل حاليًا لتحقيق رقم قياسي في عدد المجالس التي تُنجز انتخاباتها بالتزكية ، لا سيما في القرى الواقعة جنوب ، وتحديدًا في الحافة الأمامية المتاخمة للحدود.وأكدت المصادر أن 64 بلدة حتى الآن تمّ التوافق فيها على لوائح بلدية موحدة، ما يجعلها محسومة سلفًا بالتزكية، من دون الحاجة إلى صناديق الاقتراع. ولفتت إلى أن عددًا إضافيًا من القرى سيُضاف إلى هذا الرقم خلال اليومين المقبلين، في إطار محاولة شاملة لإنهاء هذا الاستحقاق البلدي بأقل قدر من المواجهات، وتكريس أوسع تمثيل ممكن ضمن الإطار السياسي نفسه.