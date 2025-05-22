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لبنان

"الحزب" يفعّل الماكينات الانتخابية في "إتجاه محدد"

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
22-05-2025 | 01:30
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فعّل "الثنائي الشيعي" ماكيناته الانتخابية وكثّف اتصالاته، مستعينًا بعدد من نوابه ومسؤوليه المحليين، بهدف توسيع عدد البلديات التي ستُحسم بالتزكية في جنوب لبنان.
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وأفادت مصادر مطّلعة أن هناك جهدًا مضاعفًا يُبذل حاليًا لتحقيق رقم قياسي في عدد المجالس التي تُنجز انتخاباتها بالتزكية ، لا سيما في القرى الواقعة جنوب نهر الليطاني، وتحديدًا في الحافة الأمامية المتاخمة للحدود.
وأكدت المصادر أن 64 بلدة حتى الآن تمّ التوافق فيها على لوائح بلدية موحدة، ما يجعلها محسومة سلفًا بالتزكية، من دون الحاجة إلى صناديق الاقتراع. ولفتت إلى أن عددًا إضافيًا من القرى سيُضاف إلى هذا الرقم خلال اليومين المقبلين، في إطار محاولة شاملة لإنهاء هذا الاستحقاق البلدي بأقل قدر من المواجهات، وتكريس أوسع تمثيل ممكن ضمن الإطار السياسي نفسه.

المصدر: لبنان 24
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