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لبنان

محاولات "لتمرير التعيين"

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
22-05-2025 | 02:45
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تجري محاولات لتمرير تعيين رئيسة لمجلس ادارة مؤسسة إعلامية رسمية بحجة انها اختيرت وفقاً للآلية المعتمدة في اختيار موظفي الفئة الاولى ، في حين ان علامات استفهام كثيرة احاطت بطريقة اختيار المرشحة . 
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ويتوقع ان يعترض وزراء على هذا الطرح ما لم يكن "ما كُتب قد كُتب " !
 
المصدر: لبنان 24
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