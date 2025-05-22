محاولات "لتمرير التعيين"

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تجري محاولات لتمرير تعيين رئيسة لمجلس ادارة مؤسسة إعلامية رسمية بحجة انها اختيرت وفقاً للآلية المعتمدة في اختيار موظفي الفئة الاولى ، في حين ان علامات استفهام كثيرة احاطت بطريقة اختيار المرشحة .ويتوقع ان يعترض وزراء على هذا الطرح ما لم يكن "ما كُتب قد كُتب " !