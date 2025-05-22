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لبنان

مفاجأة من مدينة لبنانية.. "توك توك" إنتخابي!

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
22-05-2025 | 03:45
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يُبادر أحد المُرشحين للانتخابات البلدية في مدينة صيدا إلى الإستعانة بـ"التوك توك" للترويج لحملته الإنتخابية والدعائية، وذلك مقابل مادي يتراوح بين 10 و 15 دولاراً.
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وما تبين هو أنَّ مُعظم هذه المركبات غير مُسجل لدى دوائر النافعة، ما دفع ببعض المتابعين لشؤون المدينة للقول: "التوك توك صار مندوب جوّال بس مش قانوني"!
المصدر: لبنان 24
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