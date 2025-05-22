Advertisement

لبنان

جواسيس واغتيالات.. ماذا يشهدُ "حزب الله"؟

محمد الجنون Mohammad El Jannoun

|
Lebanon 24
22-05-2025 | 03:00
A-
A+
Doc-P-1364177-638835010831473634.png
Doc-P-1364177-638835010831473634.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اغتيالات مُتتالية تنفذها إسرائيل لعناصر "حزب الله" في جنوب لبنان، وآخرها كان يوم أمس حينما اغتالت 3 عناصر من "حزب الله"، الأول في بلدة ياطر وهو الشهيد علي سويدان، فيما الثاني تم اغتياله في عين بعال وهو الشهيد حسين برجي، بينما الثالث في بلدة عيترون.
Advertisement
 
قبل هذه الإغتيالات، حصلت عمليات مماثلة طالت عناصر من "الحزب" وآخرهم أيضاً الشهيد عيسى قطيش الذي اغتالته إسرائيل في بلدة حولا – جنوب لبنان. إذاً، ما يتبين هو أن إسرائيل عادت لتمارس سياسة تصفية عناصر الحزب تدريجياً، وذلك عملاً باستراتيجية الإنقضاض العسكرية التي تعتمدها منذ نهاية الحرب بشكلٍ يهدف إلى تطويق الحزب ميدانياً.
 
ولكن.. ما الذي تكشفه هذه الاغتيالات وما هي خلفيتها؟ هنا، تقولُ مصادر معنية بالشأن العسكريّ إنَّ الاغتيالات التي تحصلُ بين الحين والآخر وفي أوقاتٍ مُتقاربة، تشير إلى أمرين يعنيان "حزب الله"، الأول وهو أنَّ الأخير ما زال يتواجد عبر عناصره في مناطق متقدمة عند الحدود في جنوب لبنان، والإشارة لذلك هي عملية اغتيال قطيش الذي ينتمي إلى قوة الرضوان.
 
مع ذلك، تقولُ المعلومات إنَّ "حزب الله" ما زال يعمل وينشط ميدانياً في جنوب لبنان، وبالتالي لم يُوقف عمله إطلاقاً سواء على صعيد العمل العسكري أو على صعيد تأهيل بنيته التحتية، موضحة أنَّ الحزب يعملُ على أكثر من جبهة داخلية بهدف تقوية نفسه أكثر فأكثر بعد الخسائر التي مُني بها.
 
في مُقابل ذلك، ما يتضح تماماً هو أن الاغتيالات التي تجري تكشف أيضاً عن استمرار وجود الثغرة الأمنية داخل "حزب الله" والتي تُساهم في تسريب المعلومات لإسرائيل عن الجهات التي يجري اغتيالها.
 
هنا، تقولُ المصادر إنَّ حوادث الاغتيال والاستهدافات لا تحصلُ من دون خرقٍ بشري داخل الحزب، ما يشيرُ إلى أنَّ تشعب العملاء ما زال طاغياً على المشهد ما يبقي مختلف عناصر وقادة "الحزب" تحت الخطر أمنياً.
 
ولا تستبعد المصادر أن يكون الجيش الإسرائيلي قد عمل على ترميم بنك أهدافه مُجدداً من خلال عملائه الجُدد أو السابقين داخل "حزب الله"، ذلك أنَّ الاستهدافات الجديدة لا يمكن أن تكون مرتبطة ببنك أهداف سابق باعتبار أنَّ "الحزب" اتخذ خططاً جديدة، ولكن رغم ذلك، بقيت الاستهدافات قائمة ومُستمرة.
 
على أساس كل ذلك، يتبين أن الاغتيالات التي تحصلُ تكشفُ عن ورقتين، الأولى ورقة ذات قوة وأساسها نشاط ميداني مستمر رغم الخسائر، والورقة الثانية ورقة ضعف تتصلُ باستمرار نشاط الجواسيس داخل الحزب لتسريب كل ما يعني القادة والعناصر رغم التشديد القائم في هيكلية الحزب حالياً.
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
ماذا يحدث داخل "حزب الله"؟ "إختبار إستراتيجي"!
lebanon 24
22/05/2025 15:37:27 Lebanon 24 Lebanon 24
إسرائيل تنشر فيديو للحظة إغتيال قائد في "حزب الله"
lebanon 24
22/05/2025 15:37:27 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله" يدين اغتيال الشيخ حسين عطوي: العدو واحد والمقاومة مشروع مشترك
lebanon 24
22/05/2025 15:37:27 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا يشهد "واتسآب" في لبنان والعالم؟ إليكم الخبر
lebanon 24
22/05/2025 15:37:27 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:52 | 2025-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:17 | 2025-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:48 | 2025-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:43 | 2025-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:19 | 2025-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
Author

محمد الجنون Mohammad El Jannoun

@MhdJannoun
صحافي وكاتب ومُحرّر
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:22 | 2025-05-22
08:15 | 2025-05-22
08:08 | 2025-05-22
08:06 | 2025-05-22
07:59 | 2025-05-22
07:57 | 2025-05-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24