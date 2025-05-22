26
o
بيروت
28
o
طرابلس
25
o
صور
30
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
30
o
النبطية
33
o
زحلة
33
o
بعلبك
16
o
بشري
26
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
جواسيس واغتيالات.. ماذا يشهدُ "حزب الله"؟
محمد الجنون Mohammad El Jannoun
|
Lebanon 24
22-05-2025
|
03:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
اغتيالات مُتتالية تنفذها
إسرائيل
لعناصر "
حزب الله
" في
جنوب لبنان
، وآخرها كان يوم أمس حينما اغتالت 3 عناصر من "حزب الله"، الأول في بلدة ياطر وهو الشهيد
علي سويدان
، فيما الثاني تم اغتياله في
عين بعال
وهو الشهيد
حسين برجي
، بينما الثالث في بلدة
عيترون
.
Advertisement
قبل هذه الإغتيالات، حصلت عمليات مماثلة طالت عناصر من "الحزب" وآخرهم أيضاً الشهيد
عيسى
قطيش
الذي اغتالته إسرائيل في بلدة حولا – جنوب
لبنان
. إذاً، ما يتبين هو أن إسرائيل عادت لتمارس سياسة تصفية عناصر الحزب تدريجياً، وذلك عملاً باستراتيجية الإنقضاض العسكرية التي تعتمدها منذ نهاية الحرب بشكلٍ يهدف إلى تطويق الحزب ميدانياً.
ولكن.. ما الذي تكشفه هذه الاغتيالات وما هي خلفيتها؟ هنا، تقولُ مصادر معنية بالشأن العسكريّ إنَّ الاغتيالات التي تحصلُ بين الحين والآخر وفي أوقاتٍ مُتقاربة، تشير إلى أمرين يعنيان "حزب الله"، الأول وهو أنَّ الأخير ما زال يتواجد عبر عناصره في مناطق متقدمة عند الحدود في جنوب لبنان، والإشارة لذلك هي عملية اغتيال قطيش الذي ينتمي إلى قوة
الرضوان
.
مع ذلك، تقولُ المعلومات إنَّ "حزب الله" ما زال يعمل وينشط ميدانياً في جنوب لبنان، وبالتالي لم يُوقف عمله إطلاقاً سواء على صعيد العمل العسكري أو على صعيد تأهيل بنيته التحتية، موضحة أنَّ الحزب يعملُ على أكثر من جبهة داخلية بهدف تقوية نفسه أكثر فأكثر بعد الخسائر التي مُني بها.
في مُقابل ذلك، ما يتضح تماماً هو أن الاغتيالات التي تجري تكشف أيضاً عن استمرار وجود الثغرة الأمنية داخل "حزب الله" والتي تُساهم في تسريب المعلومات لإسرائيل عن الجهات التي يجري اغتيالها.
هنا، تقولُ المصادر إنَّ حوادث الاغتيال والاستهدافات لا تحصلُ من دون خرقٍ بشري داخل الحزب، ما يشيرُ إلى أنَّ تشعب العملاء ما زال طاغياً على المشهد ما يبقي مختلف عناصر وقادة "الحزب" تحت الخطر أمنياً.
ولا تستبعد المصادر أن يكون الجيش
الإسرائيلي
قد عمل على ترميم بنك أهدافه مُجدداً من خلال عملائه الجُدد أو السابقين داخل "حزب الله"، ذلك أنَّ الاستهدافات الجديدة لا يمكن أن تكون مرتبطة ببنك أهداف سابق باعتبار أنَّ "الحزب" اتخذ خططاً جديدة، ولكن رغم ذلك، بقيت الاستهدافات قائمة ومُستمرة.
على أساس كل ذلك، يتبين أن الاغتيالات التي تحصلُ تكشفُ عن ورقتين، الأولى ورقة ذات قوة وأساسها نشاط ميداني مستمر رغم الخسائر، والورقة الثانية ورقة ضعف تتصلُ باستمرار نشاط الجواسيس داخل الحزب لتسريب كل ما يعني
القادة
والعناصر رغم التشديد القائم في هيكلية الحزب حالياً.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
ماذا يحدث داخل "حزب الله"؟ "إختبار إستراتيجي"!
Lebanon 24
ماذا يحدث داخل "حزب الله"؟ "إختبار إستراتيجي"!
22/05/2025 15:37:27
22/05/2025 15:37:27
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تنشر فيديو للحظة إغتيال قائد في "حزب الله"
Lebanon 24
إسرائيل تنشر فيديو للحظة إغتيال قائد في "حزب الله"
22/05/2025 15:37:27
22/05/2025 15:37:27
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" يدين اغتيال الشيخ حسين عطوي: العدو واحد والمقاومة مشروع مشترك
Lebanon 24
"حزب الله" يدين اغتيال الشيخ حسين عطوي: العدو واحد والمقاومة مشروع مشترك
22/05/2025 15:37:27
22/05/2025 15:37:27
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يشهد "واتسآب" في لبنان والعالم؟ إليكم الخبر
Lebanon 24
ماذا يشهد "واتسآب" في لبنان والعالم؟ إليكم الخبر
22/05/2025 15:37:27
22/05/2025 15:37:27
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
تابع
قد يعجبك أيضاً
فوز 45 بلدية بالتزكية في أقضية صور وبنت جبيل ومرجعيون
Lebanon 24
فوز 45 بلدية بالتزكية في أقضية صور وبنت جبيل ومرجعيون
08:22 | 2025-05-22
22/05/2025 08:22:55
Lebanon 24
Lebanon 24
منتدى "أمناء بيروت" التقى اللواء المصطفى: الأمن مسؤولية مشتركة
Lebanon 24
منتدى "أمناء بيروت" التقى اللواء المصطفى: الأمن مسؤولية مشتركة
08:15 | 2025-05-22
22/05/2025 08:15:49
Lebanon 24
Lebanon 24
مكتب فضل الله يُعلن موعد أول أيام عيد الأضحى
Lebanon 24
مكتب فضل الله يُعلن موعد أول أيام عيد الأضحى
08:08 | 2025-05-22
22/05/2025 08:08:42
Lebanon 24
Lebanon 24
العراق يسلّم لبنان أكثر من مليون ونصف وجبة غذائية
Lebanon 24
العراق يسلّم لبنان أكثر من مليون ونصف وجبة غذائية
08:06 | 2025-05-22
22/05/2025 08:06:39
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة التربية تفتح تحقيقًا بعد سقوط تلميذ من باص في طرابلس
Lebanon 24
وزارة التربية تفتح تحقيقًا بعد سقوط تلميذ من باص في طرابلس
07:59 | 2025-05-22
22/05/2025 07:59:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تجنبا لظهورها بالبكيني.. شاهدوا ماذا فعلت ملكة جمال السعودية رومي القحطاني (فيديو)
Lebanon 24
تجنبا لظهورها بالبكيني.. شاهدوا ماذا فعلت ملكة جمال السعودية رومي القحطاني (فيديو)
01:52 | 2025-05-22
22/05/2025 01:52:48
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ جديد عن الـ100 دولار في لبنان.. انتبهوا لهذا الأمر
Lebanon 24
خبرٌ جديد عن الـ100 دولار في لبنان.. انتبهوا لهذا الأمر
14:17 | 2025-05-21
21/05/2025 02:17:41
Lebanon 24
Lebanon 24
عن 76 عاماً... الموت يُغيّب ممثلاً: فارق الحياة في منزله بسلام
Lebanon 24
عن 76 عاماً... الموت يُغيّب ممثلاً: فارق الحياة في منزله بسلام
09:48 | 2025-05-21
21/05/2025 09:48:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أنباء عن زواجه للمرة الثانية.. خطوة غير متوقعة من وائل كفوري بحق أنجيلا بشارة (صورة)
Lebanon 24
بعد أنباء عن زواجه للمرة الثانية.. خطوة غير متوقعة من وائل كفوري بحق أنجيلا بشارة (صورة)
03:43 | 2025-05-22
22/05/2025 03:43:49
Lebanon 24
Lebanon 24
إشتباكات في الضاحية.. ماذا يجري هناك؟
Lebanon 24
إشتباكات في الضاحية.. ماذا يجري هناك؟
11:19 | 2025-05-21
21/05/2025 11:19:28
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
عن الكاتب
محمد الجنون Mohammad El Jannoun
@MhdJannoun
صحافي وكاتب ومُحرّر
أيضاً في لبنان
08:22 | 2025-05-22
فوز 45 بلدية بالتزكية في أقضية صور وبنت جبيل ومرجعيون
08:15 | 2025-05-22
منتدى "أمناء بيروت" التقى اللواء المصطفى: الأمن مسؤولية مشتركة
08:08 | 2025-05-22
مكتب فضل الله يُعلن موعد أول أيام عيد الأضحى
08:06 | 2025-05-22
العراق يسلّم لبنان أكثر من مليون ونصف وجبة غذائية
07:59 | 2025-05-22
وزارة التربية تفتح تحقيقًا بعد سقوط تلميذ من باص في طرابلس
07:57 | 2025-05-22
توقيف قاصر... بيان لقوى الأمن عن حادثة التحرش في المنصورية
فيديو
"كانو يفكرونا متزوجين".. ممثل لبناني يتغزل على الهواء بستيفاني صليبا (فيديو)
Lebanon 24
"كانو يفكرونا متزوجين".. ممثل لبناني يتغزل على الهواء بستيفاني صليبا (فيديو)
03:08 | 2025-05-22
22/05/2025 15:37:27
Lebanon 24
Lebanon 24
سيارة فاخرة وذهب.. حسين الديك يتلقى هدية خيالية من معجب وهذا ما قاله عن سوريا (فيديو)
Lebanon 24
سيارة فاخرة وذهب.. حسين الديك يتلقى هدية خيالية من معجب وهذا ما قاله عن سوريا (فيديو)
04:03 | 2025-05-21
22/05/2025 15:37:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بفستان مكشوف.. ميريام فارس تُحيي حفل خطوبة ابنة رجل أعمال شهير (فيديو)
Lebanon 24
بفستان مكشوف.. ميريام فارس تُحيي حفل خطوبة ابنة رجل أعمال شهير (فيديو)
02:50 | 2025-05-21
22/05/2025 15:37:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24