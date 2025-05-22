آخر خبر عن العميل محمد صالح.. هذا ما تقاضاه مقابل تقديمه معلومات عن "حزب الله"

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وكشفت مصادر قضائية "للعربية" "أن التحقيقات بملف صالح مستمرة، وهي ذات طابع فنّي في الوقت الحالي، بانتظار نتائج تحليل الأجهزة الإلكترونية التي كانت بحوزته من أجل مقاطعتها مع معلومات أخرى، ما يحتاج إلى وقت إضافي". لا تزال التحقيقات التي يُجريها اللبناني مع ، المُنشد الديني المقرّب من الذي يواجه اتهامات بالتخابر مع ، تتواصل.وكشفت مصادر قضائية "للعربية" "أن التحقيقات بملف صالح مستمرة، وهي ذات طابع فنّي في الوقت الحالي، بانتظار نتائج تحليل الأجهزة الإلكترونية التي كانت بحوزته من أجل مقاطعتها مع معلومات أخرى، ما يحتاج إلى وقت إضافي".

كما كشفت المصادر "أن التحقيقات مع الموقوف أظهرت حتى الان أنه منغمس كثيراً مع الاسرائيلي، وبأنه تلقَى مبالغ طائلة منها عملات بيتكوين مقابل تقديمه معلومات حسّاسة جداً عن قياديين في حزب الله وأماكن تواجدهم فضلاً عن مراكز عسكرية وخطط عمل للحزب في الجنوب".

إلى ذلك، أكدت أن "ملف صالح ليس الوحيد أمام القضاء، بل هناك عشرات الموقوفين بتهم التعامل مع اسرائيل، دون وجود أي ترابط بينهم، اذ أن جنّدهم بشكل منفرد وليس كشبكة". (العربية)