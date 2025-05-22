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لبنان

آخر خبر عن العميل محمد صالح.. هذا ما تقاضاه مقابل تقديمه معلومات عن "حزب الله"

Lebanon 24
22-05-2025 | 02:23
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لا تزال التحقيقات التي يُجريها القضاء اللبناني مع محمد صالح، المُنشد الديني المقرّب من حزب الله الذي يواجه اتهامات بالتخابر مع إسرائيل، تتواصل.
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وكشفت مصادر قضائية "للعربية" "أن التحقيقات بملف صالح مستمرة، وهي ذات طابع فنّي في الوقت الحالي، بانتظار نتائج تحليل الأجهزة الإلكترونية التي كانت بحوزته من أجل مقاطعتها مع معلومات أخرى، ما يحتاج إلى وقت إضافي". 
 
كما كشفت المصادر "أن التحقيقات مع الموقوف أظهرت حتى الان أنه منغمس كثيراً مع الموساد الاسرائيلي، وبأنه تلقَى مبالغ طائلة منها عملات بيتكوين مقابل تقديمه معلومات حسّاسة جداً عن قياديين في حزب الله وأماكن تواجدهم فضلاً عن مراكز عسكرية وخطط عمل للحزب في الجنوب".
 
إلى ذلك، أكدت أن "ملف صالح ليس الوحيد أمام القضاء، بل هناك عشرات الموقوفين بتهم التعامل مع اسرائيل، دون وجود أي ترابط بينهم، اذ أن الإسرائيلي جنّدهم بشكل منفرد وليس كشبكة". (العربية) 
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