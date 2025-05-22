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لبنان

ابراهيم هنأ رؤساء البلديات والمخاتير: نأمل عملًا جدّيًا في خدمة المواطنين

Lebanon 24
22-05-2025 | 02:28
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توجّه رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران إبراهيم مخايل ابراهيم بعد عودته من الفاتيكان حيث قابل قداسة البابا لاوون الرابع عشر، وفي موقفٍ راعوي يعكس الحرص على الشأن العام بأحرّ التهاني والتمنيات إلى جميع رؤساء البلديات والمخاتير الذين نالوا ثقة الناس في الانتخابات البلدية والاختيارية الأخيرة، معبّرًا عن أمله في أن تكون " النتائج فاتحة خير وعمل جدّي ومخلص لخدمة المواطنين وتنمية البلدات والقرى".
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وقد خصّ المطران ابراهيم بالتهنئة رئيس بلدية زحلة المعلقة وتعنايل المنتخب المهندس سليم غزالة، متمنيًا له" التوفيق في قيادة المدينة نحو مزيد من التقدّم والازدهار"، مشيدًا بـ"مسيرته المهنية ورؤيته التطويرية التي يتطلع الزحليون إلى ترجمتها على أرض الواقع".

كما وجّه تحية شكر وتقدير إلى رئيس بلدية زحلة السابق المهندس أسعد زغيب، مثمنًا جهوده خلال ولايته، و"ما بذله من عمل دؤوب في سبيل خدمة المدينة وأهلها"، مؤكداً أن "استمرارية العطاء هي ما يصنع المجتمعات الحية".

وعبّر المطران إبراهيم عن تقديره العميق لأعضاء المجالس البلدية المنتخبين حديثاً، داعيًا إياهم إلى "التعاون بروح الفريق الواحد والعمل بشفافية من أجل تحقيق التنمية المحلية والعدالة الاجتماعية". كما وجّه تحية وفاء إلى الأعضاء السابقين "الذين أدوا دورهم في ظروف صعبة، واضعين المصلحة العامة فوق كل اعتبار".

وختم بالدعاء: "نصلي لكي يبارك الرب هذه المرحلة الجديدة من الحياة البلدية، ويمنح جميع المنتخبين النعمة والحكمة ليكونوا خدامًا أمناء للصالح العام، بروح التفاهم، واحترام التنوع، والتطلّع إلى مستقبل أفضل لوطننا الحبيب لبنان".

 
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