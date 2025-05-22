ابراهيم هنأ رؤساء البلديات والمخاتير: نأمل عملًا جدّيًا في خدمة المواطنين

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توجّه رئيس اساقفة وزحلة والبقاع للروم المطران إبراهيم بعد عودته من حيث قابل قداسة البابا ، وفي موقفٍ راعوي يعكس الحرص على الشأن العام بأحرّ التهاني والتمنيات إلى جميع رؤساء البلديات والمخاتير الذين نالوا ثقة الناس في والاختيارية الأخيرة، معبّرًا عن أمله في أن تكون " النتائج خير وعمل جدّي ومخلص لخدمة المواطنين وتنمية البلدات والقرى".وقد خصّ المطران بالتهنئة رئيس بلدية المعلقة وتعنايل المنتخب المهندس سليم غزالة، متمنيًا له" التوفيق في قيادة المدينة نحو مزيد من التقدّم والازدهار"، مشيدًا بـ"مسيرته المهنية ورؤيته التطويرية التي يتطلع الزحليون إلى ترجمتها على أرض الواقع".كما وجّه تحية شكر وتقدير إلى رئيس بلدية زحلة السابق المهندس ، مثمنًا جهوده خلال ولايته، و"ما بذله من عمل دؤوب في سبيل وأهلها"، مؤكداً أن "استمرارية العطاء هي ما يصنع المجتمعات الحية".وعبّر المطران إبراهيم عن تقديره العميق لأعضاء المنتخبين حديثاً، داعيًا إياهم إلى "التعاون بروح الفريق الواحد والعمل بشفافية من أجل تحقيق التنمية المحلية والعدالة الاجتماعية". كما وجّه تحية وفاء إلى الأعضاء السابقين "الذين أدوا دورهم في ظروف صعبة، واضعين المصلحة العامة فوق كل اعتبار".وختم بالدعاء: "نصلي لكي يبارك هذه المرحلة الجديدة من الحياة البلدية، ويمنح جميع المنتخبين النعمة والحكمة ليكونوا خدامًا أمناء للصالح العام، بروح التفاهم، واحترام التنوع، والتطلّع إلى مستقبل أفضل لوطننا الحبيب ".