زيارة محمود عباس إلى لبنان.. هل "تنهي" ملف السلاح الفلسطيني؟!

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لكنّ الملف عاد إلى الواجهة في الآونة الأخيرة، بالتوازي مع ملف نزع سلاح " "، الذي فُتِح في أعقاب الحرب على لبنان، أو ما سُمّيت بـ"حرب الإسناد"، وما ترتّب عليها من متغيّرات، وكذلك مع انطلاقة الجديد الذي اختار له الرئيس شعار "حصرية السلاح بيد الدولة"، وهو ما تبنّته حكومة العهد الأولى برئاسة ، التي نصّت في بيانها الوزاري، على وجوب "احتكار" الدولة لحمل السلاح.ولعلّ حوادث إطلاق الصواريخ من الأراضي بعد اتفاق وقف إطلاق النار، والتي كشفت التحقيقات ضلوع فلسطينيين فيها، سلّطت الضوء أكثر على السلاح الفلسطيني، خصوصًا بعد التحذير الذي أصدره لحركة " " من استخدام الأراضي اللبنانية لأعمال تمسّ بالأمن القومي، لتأتي زيارة الرئيس الفلسطيني اليوم إلى لبنان، وسط كلّ ذلك، فهل "تحسم" الملف الفلسطيني لمرّة أخيرة ونهائية؟!تبدو زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى لبنان مهمّة جدًا، بل استثنائية، من حيث التوقيت أولاً، في ضوء التطورات التي طرأت على العلاقة اللبنانية على مرّ الأشهر الماضية، منذ "حرب الإسناد" التي دفع لبنان ثمنًا غاليًا لها، تحت عنوان دعم الشعب الفلسطيني، وصولاً إلى ما بعد اتفاق وقف إطلاق النار، الذي يدرك القاصي والداني أنّه أسّس لمرحلة جديدة في لبنان، لن يكون السلاح الفلسطيني داخل وخارج المخيمات بمنأى عنها.وتكتسب زيارة عباس إلى لبنان أهمية استثنائية، في ضوء ما يمكن اعتباره "خللاً" طرأ على خط العلاقة اللبنانية الفلسطينية، ظهر بوضوح في بيان للدفاع قبل أسابيع، مع التحذير الذي تمّ توجيهه لحركة حماس، إثر حادثة إطلاق الصواريخ من لبنان، والكلام الذي نُقِل عن رئيس الحكومة أيضًا، لجهة "ضرورة تسليم السلاح غير الشرعي إلى ، وعدم السماح للفصائل الفلسطينية بزعزعة الاستقرار والأمن القومي".وإذا كانت الخطوات العملية قد بدأت على مستوى ملف السلاح الفلسطيني في لبنان، مع إقفال ملف السلاح خارج المخيمات، نهاية العام الماضي، بإعلان الجيش تسلّمه ستة مراكز عسكرية للجبهة الشعبية -القيادة العامة وفتح الانتفاضة، فإنّ الأنظار تتّجه اليوم إلى زيارة الرئيس محمود عباس، باعتبار أنّها ستكون "البوابة" لوضع ملف السلاح الفلسطيني داخل المخيمات "على النار"، وفق تطلعات "العهد الجديد".وبالفعل، لم يتأخر عنوان السلاح الفلسطيني ليظهر في مندرجات الزيارة، فبعد القمة الافتتاحية بين الرئيسين عون وعباس، صدر بيان واضح لا يحتمل اللبس بهذا المعنى، أكد فيه الطرفان "التزامهما بمبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، وإنهاء أي مظاهر خارجة عن منطق الدولة اللبنانية، كما على أهمية احترام سيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه"، مع تأكيد الجانب الفلسطيني، "التزامه بعدم استخدام الأراضي اللبنانية منطلقاً لأي عمليات عسكرية".لكن، هل يعني ذلك أنّ موضوع السلاح الفلسطيني قد حُسِم فعليًا، وبصورة نهائيّة؟ يقول العارفون إنّه لا يزال من المبكر لأوانه الحكم على ذلك، ولو أنّ الأكيد أنّ زيارة عباس من شأنها أن تشكّل بابًا لمقاربة جدّية للملف قد تكون الأولى من نوعها بالمُطلَق، إلا أنّ الأمر يبقى أبعد من مجرّد زيارة، علمًا أنّ البيان المشترك الذي صدر عن ، تحدّث عن تعزيز التنسيق، وكذلك عن تشكيل لجنة مشتركة لبنانية – فلسطينية لمتابعة أوضاع المخيمات.هنا، يقول العارفون إنّ ما تمخّض عن اجتماع هو أنّ موضوع السلاح وُضِع على بساط البحث، وأنّ الجانب الفلسطيني أدرك أنّ الدولة اللبنانية مصمّمة على المضيّ بالأمر حتى النهاية، إذ لا يمكن أن يكون ملف سلاح "حزب الله" مثلاً مطروحًا، فيما السلاح الفلسطيني مؤجّل، ولو أنّ هناك من يتحدّث عن حوار لبناني-فلسطيني، وآخر فلسطيني-فلسطيني، قد يكون مطلوبًا في المقام الأول، ولا سيما أنّ سلاح المخيمات ليس منظّمًا أو مضبوطًا كما يخال البعض.