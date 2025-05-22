عن زلزال اليونان.. هذا ما كشفه خبير جيولوجي لبناني

علّق الخبير الجيولوجي على الزلزال الذي ضرب كريت في منشور له عبر حسابه على "اكس" قائلاً: "الهزة الأرضية شمالي اليونانية بقوة 6.1 على مقياس ريختر حصلت على عمق 75 كلم. الخريطة المرفقة تظهر نقاط ارتكاز الهزات الأرضية التي زادت قوتها عن 5 درجات في نطاق الهلّيني خلال الأشهر الماضية".

Advertisement

وأضاف: "تقارب هذه الهزات جغرافياً لا يعني بالضرورة ترابطها تكتونياً، بحيث أنها تحصل على تركيبات وأعماق مختلفة من القوس الهلّيني."