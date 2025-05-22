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لبنان

عن زلزال اليونان.. هذا ما كشفه خبير جيولوجي لبناني

Lebanon 24
22-05-2025 | 02:43
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علّق الخبير الجيولوجي طوني نمر على الزلزال الذي ضرب جزيرة كريت اليونانية في منشور له عبر حسابه على "اكس" قائلاً: "الهزة الأرضية صباح اليوم شمالي شرق جزيرة كريت اليونانية بقوة 6.1 على مقياس ريختر حصلت على عمق 75 كلم. الخريطة المرفقة تظهر نقاط ارتكاز الهزات الأرضية التي زادت قوتها عن 5 درجات في نطاق القوس الهلّيني خلال الأشهر الماضية". 
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وأضاف: "تقارب هذه الهزات جغرافياً لا يعني بالضرورة ترابطها تكتونياً، بحيث أنها تحصل على تركيبات وأعماق مختلفة من القوس الهلّيني."
 
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