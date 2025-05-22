مصاب بطلق ناري.. العثور على جثة شخص في الهرمل

وجد غ.ح.ح، 80 عاما، جثة، في محلة الشواغير قضاء ، بعد ان أصيب بطلق ناري بالصدر من سلاح صيد.

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ويقوم مخفر الهرمل بالتحقيقات بإشراف المختص.