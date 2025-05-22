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لبنان

حادثة تحرش واعتداء تطال أطفالاً في صالة ألعاب والمدرسة توضح

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
22-05-2025 | 03:15
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تناقل عدد من أولياء الأمور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، معلومات صادمة حول تعرض مجموعة من الأطفال لحالات تحرش واعتداء داخل صالة ألعاب في منطقة الديشونيه ، وذلك خلال زيارة مدرسية منظمة من مدرسة راهبات عين نجم.
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وقد أثارت هذه الأنباء حالة من الغضب والقلق الشديدين لدى الأهالي والرأي العام، لا سيّما أن الحادثة وقعت في مكان يُفترض أن يكون آمناً ومخصصاً للترفيه، وتحت إشراف إدارة الصالة .

الأهالي، وعبر منشوراتهم وتواصلهم، وضعوا ما حدث برسم أجهزة الدولة، لا سيما المديرية العامة لأمن الدولة، مطالبين بتحقيق عاجل، ومحاسبة كل من يثبت تورّطه في هذه الجريمة الأخلاقية والإنسانية.

كما دعوا إلى إجراء رقابة مشددة على أماكن الترفيه الخاصة بالأطفال، والتدقيق في الكادر العامل داخلها، حمايةً لأبنائنا، وضماناً لعدم تكرار مثل هذه الحوادث المؤلمة.

وفي اتصال ل" لبنان ٢٤" ، مع ادارة المدرسة المعنية اشارت الى انه فور علمها بما حصل باشرت الاجراءات القانونية اللازمة والاحاطة الاجتماعية والنفسية للاطفال وذويهم".
ولفتت الى انها في صدد اعداد بيان مفصل عما حصل.
 
المصدر: لبنان 24
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