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لبنان

86 مختارا بترونيًا أقسموا اليمين في السرايا

Lebanon 24
22-05-2025 | 03:13
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أقسم 86 مختارا لبلدات وقرى قضاء البترون ، اليمين القانونية أمام القاضية ندى المعلوف في قاعة المحكمة في سرايا البترون، في حضور رئيسة القلم وفاء ضاهر والكاتبة كارولين أسد.
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وكان قائمقام البترون روجيه طوبيا قد أحال الى القاضية معلوف النتائج الرسمية للانتحابات الاختيارية التي حصلت في 11 الحالي ليتم على اساسها قسم اليمين.
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