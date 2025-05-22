86 مختارا بترونيًا أقسموا اليمين في السرايا

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أقسم 86 مختارا لبلدات وقرى ، اليمين القانونية أمام القاضية ندى المعلوف في في سرايا ، في حضور رئيسة القلم وفاء والكاتبة كارولين أسد.وكان قائمقام البترون قد أحال الى القاضية النتائج الرسمية للانتحابات الاختيارية التي حصلت في 11 الحالي ليتم على اساسها قسم اليمين.