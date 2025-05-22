هذه نتائج تحليل نوعية المياه في نهر الليطاني وقنوات الري التابعة له

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• إزالة التعديات وملاحقة المخالفين.

• التنسيق مع الوزارات المعنية لتفعيل تشغيل محطات المعالجة.

• استكمال برامج المراقبة والتحاليل الدورية.

• رفع التقارير إلى الجهات الرقابية والقضائية المختصة عند الاقتضاء.

أعلنت أنه، استنادًا إلى نتائج التحاليل المخبرية الدورية التي أُجريت على نوعية المياه في مختلف نقاط المراقبة على مجرى وقنوات التابعة له، تبيّن ما يلي:أولاً: تحسّن ملحوظ في نوعية المياه في الحوض الأدنى وقنوات ريسجّلت التحاليل في الحوض الأدنى للنهر، لا سيما في المواقع الواقعة عند الخردلي، ، غندورية، القاسمية، ري القاسمية وفروعها (صيدا، صور، القليلة، وبرك رأس العين)، أرقاما ممتازة من حيث المؤشرات الجرثومية والكيميائية، وجاءت كافة المؤشرات متوافقة مع الحدود القصوى المسموح بها لمياه الري بحسب المعايير المعتمدة (مثل الكوليفورم الكلي، النيتروجين، الفوسفات، المواد الصلبة العالقة، الطلب الكيميائي على الأوكسجين COD، والطلب البيولوجي على الأوكسجين BOD).ويُعدّ هذا التحسن ثمرة الإجراءات الصارمة التي اتخذتها المصلحة، خصوصاً على صعيد إزالة التعديات عن مجرى النهر، ومنع الصرف غير القانوني، وضبط استخدام المياه.ثانياً: استمرار التلوّث الحاد في الحوض الأعلى للنهرفي المقابل، ما زالت مؤشرات التلوّث في الحوض الأعلى لنهر ، الممتد من نبع العليق حتى ، تُسجّل مستويات مرتفعة جداً من التلوّث الجرثومي (Total & Fecal coliforms) والكيميائي (COD، BOD، النيتروجين، الفوسفات)، ما يجعل المياه في هذه المناطق غير صالحة للاستخدام الزراعي. ويُعزى ذلك إلى استمرار تصريف مياه الصرف الصحي غير المعالجة في مجرى النهر، إضافةً إلى تعثّر تشغيل العديد من محطات التكرير في هذه المنطقة.ثالثاً: توصيات واستمرار المتابعةتؤكّد المصلحة الوطنية لنهر الليطاني التزامها الكامل بمتابعة الإجراءات القانونية والتقنية لحماية نوعية المياه في مجرى النهر، وخصوصاً في الحوض الأعلى، من خلال:ودعت المصلحة المزارعين والمستفيدين من مياه الري إلى الاستمرار بالتقيّد بالإرشادات الصادرة عنها لضمان الاستخدام الآمن للمياه.