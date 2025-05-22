هاشم: هذه الانتخابات تعتبر بمثابة تحد لإعادة الحياة إلى المناطق الجنوبية

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أكد ، في حديث إلى "صوت كلّ "، أنّ "زيارة الرئيس الفلسطيني لا تحمل أثرًا سلبيًا إلّا في ما قد يُثار من ملفات قد تُغضب البعض، سواء ما طُرح منها حول طبيعة العلاقة أو مستجدات لم تكن مطروحة سابقًا كموضوع السلاح مثلًا"، مشيراً إلى أنه من "حق لبنان أن يطرح أي قضية أو ملف انطلاقًا من سيادته وحرصه على مصلحته".بالنسبة الى احتمال العودة إلى الحرب، لفت إلى أنّ "هناك عدواً إسرائيلياً يحمل نيات عدوانية تجاه وطننا ولم تتوقف اعتداءاته رغم قرار وقف إطلاق النار". ورأى أنه "طالما أن هذا العدو يملك استراتيجية وأجندة يتحرّك على أساسها وإذا لم يتحرك ولاسيما الدول الراعية للاتفاق، فمن الممكن أن يحصل أي تصعيد في المرحلة المقبلة".وعن والاختيارية جنوباً، توقّع أن "تكون نسبة الاقتراع مقبولة"، مؤكداً أنّه "مهما كان حجم الاعتداءات، فإنّ هذه الانتخابات تعتبر بمثابة تحد لإعادة الحياة إلى المناطق الجنوبية".