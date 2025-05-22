قبلان نوه بالمصالحات الأهلية في العملية الانتخابية

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نوه المفتي قبلان في بيان بالعملية الإنتخابية البلدية وتقدم" بالشكر والإمتنان من الفاعليات البلدية وأصحاب النخوة والمبادرة لا سيما الوطني الذي واكب العملية البلدية والمصالحات الأهلية التي أراحت البلدات بالمناطق المختلفة وقدّمت نموذجاً لا سابق له عن البيئة الصالحة والقدرة الوطنية الإستثنائية التي تليق ببيئة الثنائي الوطني الذي ما زال أكبر ضمانة وطنية داخلية وسيادية".وتابع:"كل الشكر لمن انسحب وتنازل وسهّل لصالح الوفاق البلدي الضامن بمختلف بلدات ومحافظات ، وأخصّ بالشكر فاعليات والجنوب والضاحية وكامل النشاط البلدي في لبنان".