الحاج حسن: من ينتقد مشروع المقاومة عليه أن يقول ماذا قدمت السياسة والديبلوماسية

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قال رئيس تكتل عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب الدكتور حسين إن: "العدو قام بالأمس بعدة استهدافات في ، واستشهد لنا أخوة، والعالم واللجنة الخماسية يتفرجون، فيما لم تفعل شيئاً حتى الآن، وبرغم الكثير من الشكاوى والتصاريح والديبلوماسية، إلاّ أن العدو يمعن في اعتداءاته وعدوانه وقتله وتدميره، وعليه، فإننا نسأل الدولة والمسؤولين فيها، أين الديبلوماسية؟، وأين اللجنة الخماسية؟، وأين رعاة اتفاق وقف إطلاق النار إزاء ما يحصل من اعتداءات إسرائيلية يومية على الأراضي اللبنانية؟".وخلال رعايته مهرجان عيد والتحرير الذي أقامه فوج الإمام الحسين وشعبة الحسينية في باحة العباس في منطقة حي السلم، شدد النائب الحاج أن" هناك تواطؤا دوليا مع الصهاينة عمره ما يزيد عن الـ 80 عاماً، وهناك تغوّل في هذا التواطؤ إلى حد إبادة جماعية في غزة، في ظل صمت عربي مطبق وتواطؤ دولي واسع".وتوجّه النائب الحاج حسن لغالبية القيادات العربية الرسمية والسياسية ولمعظم والمسيحيين بالسؤال: "ماذا أنتم فاعلون بما تقوم به في الضفة وقطاع غزة وأراضي الـ48 وفي ولبنان وكل مكان؟"، متسائلاً:" ماذا ستنفع الديبلوماسية والبيانات والمؤتمرات إذا تغوّل الصهاينة وهددوا المنطقة أكثر؟، وهل نفعت الديبلوماسية لأهل غزة وأطفالها ونسائها؟، وبالتالي، من ينتقد مشروع المقاومة، عليه أن يقول ماذا قدمت السياسة والديبلوماسية".وأكد أن "المقاومة هي التي حررت الأرض في 25 أيار من العام 2000، وليس قرار 425، وهي التي هزمت العدو عام 2006"، مشيراً إلى أنه "في تاريخ المقاومة هناك انتصارات وتراكم للانجازات ولو أن شيئاً كبيراً حصل في العام 2024، ولكن في تاريخ الديبلوماسية، هناك مزيد من التنازلات والهزائم، وها هو الشعب الفلسطيني ما زال مهجراً ولاجئاً وأراضٍ ما زالت محتلة، والإسرائيلي يزداد تغولاً وقوةً ووحشية".وختم النائب الحاج حسن بالقول: "في كل البلديات التي حضرنا فيها في والاختيارية كان الفوز للوائح التنمية والوفاء، وإن شاء الله إلى الذين يراهنون على الاستحقاقات ، نقول لهم، من الآن نحن أهل النزال، وإن كنتم تعتقدون أننا سنتعب، فأنتم واهمون، لأننا قوم نؤمن بالله أولاً وآخراً وبالقرآن ، وبنينا محمد ، وبإمامنا علي ، وبأئمتنا وخاتمهم الإمام المهدي".