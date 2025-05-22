تسليم وتسلم في بلدية زغرتا - اهدن

Advertisement

جرى اليوم في مقر بلدية - اهدن لقاء التسليم والتسلم في بلدية زغرتا - اهدن بين رئيس بلدية زغرتا - اهدن السابق ، والرئيس الجديد المهندس بمشاركة وأعضاء منتخبين وآخرين من .وتمنى التوفيق للرئيس الجديد في ولايته" لما يعود بالخير والخطوات البناءة على زغرتا واهدن ".