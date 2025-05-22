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لبنان

تسليم وتسلم في بلدية زغرتا - اهدن

Lebanon 24
22-05-2025 | 04:45
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جرى اليوم  في مقر بلدية زغرتا - اهدن لقاء التسليم والتسلم في بلدية زغرتا - اهدن بين رئيس بلدية زغرتا - اهدن السابق بولس الغزال معوض، والرئيس الجديد المهندس بيارو زخيا الدويهي بمشاركة نائب الرئيس وأعضاء منتخبين وآخرين من المجلس القديم .
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وتمنى معوض التوفيق للرئيس الجديد في ولايته" لما يعود بالخير والخطوات البناءة على زغرتا واهدن ".
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