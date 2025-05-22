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لبنان

قطع طريق العبدة البحري.. إليكم السبب

Lebanon 24
22-05-2025 | 04:45
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أقدم عدد من الأهالي على قطع الطريق البحري في العبدة احتجاجاً على تردّي أوضاع الطريق وعدم تزفيته ما يتسبب بأضرار يومية لهم، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
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ولوّح المحتجون بتصعيد التحركات في حال استمرار تجاهل مطالبهم. 
 
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