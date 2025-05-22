في طرابلس.. اندلاع حريق كبير في الأعشاب يتسبب بحالة من الذعر بين السكان

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اندلع حريق كبير في الأعشاب داخل أراضٍ تقع في منطقة سقي البداوي "زقاق التالت" في ، ما تسبب بحالة من الذعر بين السكان، وفق ما أفادت مندوبة " ".وبحسب المعلومات المتوفرة فإن النيران امتدت بشكل سريع نحو اماكن سكنية مجاورة، مما يشكل خطراً على حياة المواطنين.وتوجهت فرق الدفاع المدني إلى الموقع فور تلقي البلاغ للمباشرة بعملية اخماد النيران.