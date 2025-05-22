Advertisement

لبنان

في طرابلس.. اندلاع حريق كبير في الأعشاب يتسبب بحالة من الذعر بين السكان

Lebanon 24
22-05-2025 | 04:50
A-
A+
Doc-P-1364260-638835116382886904.jpg
Doc-P-1364260-638835116382886904.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اندلع حريق كبير في الأعشاب داخل أراضٍ تقع في منطقة سقي البداوي "زقاق التالت" في طرابلس، ما تسبب بحالة من الذعر بين السكان، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
Advertisement

وبحسب المعلومات المتوفرة فإن النيران امتدت بشكل سريع نحو اماكن سكنية مجاورة، مما يشكل خطراً على حياة المواطنين.

وتوجهت فرق الدفاع المدني إلى الموقع فور تلقي البلاغ للمباشرة بعملية اخماد النيران. 
 
مواضيع ذات صلة
اندلاع حريق كبير في الأعشاب اليابسة في بنشعي
lebanon 24
22/05/2025 15:40:29 Lebanon 24 Lebanon 24
يديعوت أحرونوت: اندلاع حرائق كبيرة في منطقة وادي القلط شرقي الضفة الغربية
lebanon 24
22/05/2025 15:40:29 Lebanon 24 Lebanon 24
حالة من الذعر والتوتر في الميناء.. إليكم السبب
lebanon 24
22/05/2025 15:40:29 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إيرانية: اندلاع حريق جديد في أجزاء من موقع حادثة ميناء رجائي
lebanon 24
22/05/2025 15:40:29 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:52 | 2025-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:17 | 2025-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:48 | 2025-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:43 | 2025-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:19 | 2025-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:31 | 2025-05-22
08:22 | 2025-05-22
08:15 | 2025-05-22
08:08 | 2025-05-22
08:06 | 2025-05-22
07:59 | 2025-05-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24