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لبنان

"الوكالة الجامعية للفرنكوفونية" نظمت ورشة إقليمية مكثفة في بيروت

Lebanon 24
22-05-2025 | 04:57
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نظمت" الوكالة الجامعية للفرنكوفونية" في الشرق الأوسط بالشراكة مع المركز المهني للوساطة في جامعة القديس يوسف في بيروت، ورشة تدريبية إقليمية حول الوساطة في 20 و21 أيار 2025، في مركز قابلية التوظيف الفرنكوفونية التابع للوكالة في بيروت.
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وقالت في بيان:"هدفت هذه الدورة التدريبية المكثفّة التي جمعت نحو خمسين طالباً من سبع دول في المنطقة (مصر، العراق، الأردن، لبنان، فلسطين، السودان واليمن)، إلى تعزيز مهاراتهم في حلّ النزاعات بالطرق السلمية، وفي التواصل الإيجابي، وفي استخدام أدوات وتقنيات الوساطة".
واشارت الى ان "الطلاب شاركوا، تحت إشراف خبراء من المركز المهني للوساطة في جامعة القديس يوسف، في ورش عمل تطبيقية ومحاكاة لحالات وساطة، ما ساهم في اعتماد مقاربة تشاركية قائمة على واقع مختلف السياقات".
وحضر الحفل الختامي الذي أقيم في المكتبة الوطنية المدير الإقليمي للوكالة الجامعية للفرنكوفونية في الشرق الأوسط جان نويل باليو ورئيس جامعة القديس يوسف الأب سليم دكاش اليسوعي، ومديرة المركز المهني للوساطة جوانا هواري بورجيلي. وقدّم الطلاب عروضاً تفاعلية عكست المهارات التي اكتسبوها خلال التدريب. وتسلموا إفادات مشاركة، تأكيداً على التزامهم في تعزيز ثقافة التغيير في جامعاتهم.
وشدد باليو في كلمة القاها على "أهمية التوعية على الوساطة وحلّ النزاعات بطرق سلمية في ظلّ تصاعد أعمال العنف والصراعات في الشرق الأوسط، مؤكداً على ضرورة نشر ثقافة تجنّب النزاعات على المستوى المحلي والجامعي كوسيلة لإرساء التوافق الوطني والسلام الأهلي".
من جهته أكد الأب دكاش " أهمية الشراكة بين المركز المهني للوساطة والوكالة الجامعية للفرنكوفونية لنشر ثقافة الوساطة كوسيلة ومسار تربوي نحو السلام في مختلف الجامعات اللبنانية وفي جامعات الشرق الأوسط". 
وكذلك أشارت بورجيلي إلى "ضرورة أن يتعلّم الطلاب كيفية بناء جسور إنسانية ونقل المعرفة والتجربة التي اكتسبوها خلال هذا التدريب إلى زملائهم في الجامعات".
ولفت البيان الى ان "هذا التدريب الإقليمي يندرج في إطار سلسلة من الأنشطة والمبادرات التي تضطلع بها الوكالة الجامعية للفرنكوفونية في الشرق الأوسط لتطوير الوساطة في السياق الجامعي والسعي إلى تهيئة جيل جديد من الطلاب الوسطاء القادرين على نشر قيم الحوار والاحترام والتنوع الثقافي داخل جامعاتهم ومجتمعاتهم".
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