الدفاع المدني: 86 مهمة خلال ال24 ساعة الماضية

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أفادت بان عناصرها نفذت في ال24 ساعة الماضية، 86 مهمة إسعاف وانقاذ توزعت كالآتي:-إخماد حرائق: 24: اعشاب:28،نفايات:9، منازل:4،مؤسسات:2، سيارات :4، خيم:1، دراجة نارية جراء العدوان:1، كهرباء:2، منازل:4-انقاذ:2-اسعاف:26: حالات طارئة:13، حوادث سير:4، نقل مرضى:7، نقل جثث:2-خدمات عامة: 2-سلامة عامة: 4