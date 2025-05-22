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لبنان
الدفاع المدني: 86 مهمة خلال ال24 ساعة الماضية
Lebanon 24
22-05-2025
|
04:58
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أفادت
المديرية العامة للدفاع المدني
بان عناصرها نفذت في ال24 ساعة الماضية، 86 مهمة إسعاف وانقاذ توزعت كالآتي:
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-إخماد حرائق: 24: اعشاب:28،نفايات:9، منازل:4،مؤسسات:2، سيارات :4، خيم:1، دراجة نارية جراء العدوان:1، كهرباء:2، منازل:4
-انقاذ:2
-اسعاف:26: حالات طارئة:13، حوادث سير:4، نقل مرضى:7، نقل جثث:2
-خدمات عامة: 2
-سلامة عامة: 4
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