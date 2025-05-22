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لبنان

سانينو من السرايا: الاتحاد الاوروبي هو شريك تقليدي للبنان

Lebanon 24
22-05-2025 | 05:15
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استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام في السرايا قبل ظهر اليوم، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية الأوروبية، ستيفانو سانينو على رأس وفد من الاتحاد الأوروبي في حضور سفيرة الاتحاد الاوروبي في لبنان ساندرا دي وال.
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بعد اللقاء قال سانينو: "عبرت لرئيس الوزراء دعم الاتحاد الاوروبي القوي للحكومة ولعملية الاصلاح التي تقوم بها، اضافة الى دعم الاصلاحات المستقبلبة التي لا تزال البلاد بحاجة  اليها. ان الاتحاد الاوروبي هو شريك تقليدي للبنان والان اكثر من اي  وقت مضى فان العلاقات بين البلدان المتوسطية ولبنان مثلا ليست  علاقات اقتصادية بل سياسية ايضا".
 
 
 
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