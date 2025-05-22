سانينو من السرايا: الاتحاد الاوروبي هو شريك تقليدي للبنان

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استقبل الدكتور في السرايا قبل ظهر اليوم، لمنطقة وشمال في ، على رأس وفد من في حضور سفيرة الاتحاد الاوروبي في .بعد اللقاء قال سانينو: "عبرت لرئيس الوزراء دعم الاتحاد الاوروبي القوي للحكومة ولعملية الاصلاح التي تقوم بها، اضافة الى دعم الاصلاحات المستقبلبة التي لا تزال البلاد بحاجة اليها. ان الاتحاد الاوروبي هو شريك تقليدي للبنان والان اكثر من اي وقت مضى فان العلاقات بين البلدان المتوسطية ولبنان مثلا ليست علاقات اقتصادية بل سياسية ايضا".