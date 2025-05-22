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لبنان

أكثر من 1800 مليار ليرة من الضمان للمستشفيات والمرضى في 2025

Lebanon 24
22-05-2025 | 05:06
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أعلنت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أن المدير العام محمد كركي يواصل تنفيذ سلسلة من الخطوات الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز الأمن الصحي للمضمونين وضمان استمرارية الشراكة مع المستشفيات والأطباء في مختلف المناطق اللبنانية، وذلك في إطار سعي الصندوق إلى تأمين السيولة اللازمة للقطاع الاستشفائي وتطوير التقديمات الصحية.
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وكشف في بيان أن المدفوعات الصحية التي سدّدها الصندوق منذ مطلع عام 2025 تخطّت عتبة 1800 مليار ليرة لبنانية، متجاوزة بذلك إجمالي الإنفاق المسجّل في العام 2024 ضمن فرع ضمان المرض والأمومة، والذي بلغ نحو 1745 مليار ل.ل.

وفي هذا السياق، أصدر الدكتور كركي بتاريخ 22 أيار 2025 القرار رقم 410، والذي قضى بصرف دفعة مالية جديدة بقيمة 36 مليار ل.ل. على حساب الأعمال الجراحية المقطوعة للمستشفيات المتعاقدة، على أن تُحوّل هذه المبالغ إلى حسابات المستشفيات والأطباء خلال الأيام المقبلة، ليصل بذلك مجموع ما دُفع حتى اليوم في هذا البند إلى 877 مليار ل.ل.

أما توزيع التقديمات الصحية الأخرى، فجاء على النحو الآتي: 570 مليار ل.ل. لعلاج مرضى غسيل الكلى، 367 مليار ل.ل. لتقديمات صحية متنوعة، تشمل الأدوية والمعاينات وغيرها.

وبناءً عليه، يكون الصندوق قد سدّد منذ بداية عام 2025 ما مجموعه نحو 1814 مليار ل.ل. للمستشفيات، الأطباء، والمضمونين، في خطوة تعبّر عن التزام الإدارة بتوفير تغطية صحية لائقة رغم التحديات الاقتصادية والصحية، والعمل على استعادة الثقة مع شركاء الصندوق.

وأضاف البيان أن إدارة الصندوق ستباشر خلال الأيام المقبلة بصرف سلفات للمستشفيات المتعاقدة بنسبة 75% على حساب معاملات الاستشفاء غير المقطوع (الطبابة)، وذلك تطبيقًا للمذكرة الإعلامية رقم 790 الصادرة بتاريخ 16 أيار 2025.

وختم البيان بالإشارة إلى أن الصندوق يواصل تنسيقه مع الجهات المعنية لضمان انتظام التدفقات المالية، ويعمل في الوقت نفسه على توسيع دائرة التقديمات الصحية وتعديل التعرفات التي لم تُرفع بعد، ولا سيما تلك المتعلقة بالمستلزمات الطبية أو الفحوصات الشعاعية مثل PET SCAN، MRI، وCT-SCAN، والتي سيتم الإعلان عنها رسميًا فور نيلها مصادقة وزير العمل.
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