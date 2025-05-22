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لبنان

المجلس الدستوري يعلن فتح باب الترشح لعضويته اعتبارًا من 24 أيار

Lebanon 24
22-05-2025 | 05:27
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ذكر رئيس المجلس الدستوري بالمادة 3 من قانون إنشاء المجلس الدستوري رقم 250/1993، فقرة "د"، واوضح في بيان أن "مهلة تقديم طلبات الترشح لعضوية المجلس الدستوري تبدأ في 24/5/2025 وتنتهي في 24/6/2025 ضمناً، ويمكن للراغبين تقديم طلبات الترشح في قلم المجلس أثناء الدوام الرسمي أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من كل أسبوع".
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