Advertisement

لبنان

تفجير ذخائر في بلدة شبريحا

Lebanon 24
22-05-2025 | 05:42
A-
A+
Doc-P-1364278-638835147015349774.jpeg
Doc-P-1364278-638835147015349774.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن قيادة الجيش ــ مديرية التوجيه البيان الآتي:
Advertisement

"بتاريخ 22 / 5 /2025 ما بين الساعة 12.30 والساعة 14.30، ستقوم منظمة غير حكومية عاملة في مجال نزع الألغام، بتفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في بلدة شبريحا - صور".
مواضيع ذات صلة
الجيش: تفجير ذخائر في بلدة كترمايا
lebanon 24
22/05/2025 19:06:04 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش: تفجير ذخائر في بلدة عبا - النبطية
lebanon 24
22/05/2025 19:06:04 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش: تفجير ذخائر في بلدة معركة وحقل القليعة وجرد الطيبة
lebanon 24
22/05/2025 19:06:04 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش: تفجير ذخائر في حقل القليعة - مرجعيون
lebanon 24
22/05/2025 19:06:04 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
12:01 | 2025-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2025-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2025-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:59 | 2025-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:45 | 2025-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:01 | 2025-05-22
12:00 | 2025-05-22
12:00 | 2025-05-22
11:59 | 2025-05-22
11:45 | 2025-05-22
11:39 | 2025-05-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24