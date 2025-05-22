الطقس يتحوّل اعتباراً من الأحد... حرارة فوق المعدلات وغيوم وغبار!

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ان يكون الطقس غدا ، قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات، تنخفض درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية بينما تبقى دون تعديل على الساحل ، كما تنشط الرياح احيانا بخاصة جنوب البلاد فتصل الى 55 كلم/س.وجاء في النشرة الآتي:-الحال العامة: طقس ربيعي مستقر ورطب نسبيا يسيطر على والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية على الساحل وأعلى منها على الجبال و في الداخل، حتى المقبل حيث من المتوقع أن تتأثر المنطقة بكتل هوائية حارة نسبيا مصدرها شبه تؤدي الى ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية بحدود ال 7 درجات يوم الاثنين وتستمر حتى يوم الثلاثاء حيث تنحسر تدريجيا مع بعض التقلبات الجوية.-الطقس المتوقع في لبنان:الخميس: غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية .الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات، تنخفض درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية بينما تبقى دون تعديل على الساحل ، كما تنشط الرياح أحيانا بخاصة جنوب البلاد فتصل أحيانا الى 55 كلم/س.السبت: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية، وتبقى الرياح ناشطة أحيانا.الأحد: غائم جزئيا مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة بخاصة في المناطق الداخلية والجبلية، مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة واحتمال ظهور طبقات من الغبار وأجواء عابقة نسبيا تسوء معها الرؤية.