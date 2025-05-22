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لبنان

الحياة تعود إلى أسواق بيروت

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
22-05-2025 | 06:11
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لُوحِظَ أنّ متاجر ومطاعم معروفة عادت لتفتح أبوابها في أسواق بيروت.
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وقال مصدر إقتصاديّ في هذا السياق لـ"لبنان 24"، إنّ "هناك ارتياحاً لدى التجار وأصحاب المؤسسات السياحيّة بالإستثمار في العاصمة بيروت، وخصوصاً بعد انتخاب رئيس للجمهوريّة وتشكيل حكومة جديدة".

أما مصدر سياحيّ، فأشار لـ"لبنان 24" إلى أنّ هناك تعويلاً على قدوم المغتربين والخليجيين إلى لبنان وبيروت بشكلٍ خاص، بعد رفع الإمارات الحظر عن سفر مواطنيها، وترقّب القرار السعوديّ الذي سيكون ممتازاً على القطاعات السياحيّة كافة".
المصدر: خاص "لبنان 24"
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