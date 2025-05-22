الحياة تعود إلى أسواق بيروت

لُوحِظَ أنّ متاجر ومطاعم معروفة عادت لتفتح أبوابها في .

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وقال مصدر إقتصاديّ في هذا السياق لـ" "، إنّ "هناك ارتياحاً لدى التجار وأصحاب المؤسسات السياحيّة بالإستثمار في العاصمة ، وخصوصاً بعد انتخاب رئيس للجمهوريّة وتشكيل حكومة جديدة".



أما مصدر سياحيّ، فأشار لـ" 24" إلى أنّ هناك تعويلاً على قدوم المغتربين والخليجيين إلى لبنان وبيروت بشكلٍ خاص، بعد رفع الحظر عن سفر مواطنيها، وترقّب القرار السعوديّ الذي سيكون ممتازاً على القطاعات السياحيّة كافة".