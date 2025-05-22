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لبنان

الرئيس الفلسطيني في السرايا

Lebanon 24
22-05-2025 | 06:18
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 يستقبل رئيس الحكومة نواف سلام الرئيس الفلسطيني محمود عباس في السرايا الحكومية.
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