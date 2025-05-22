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لبنان

إشكال بين طلاب بسبب الإنتخابات!

Lebanon 24
22-05-2025 | 06:54
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع إشكال داخل حرم مهنية مغدوشة بين عدد من الطلاب، تطوّر الى تضارب.
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وأُصيب شخصين في الإشكال، ونُقِلَ أحدهما إلى المستشفى.
 
وحضرت القوى الأمنية إلى المكان وفتحت تحقيقاً بالحادثة، فيما أجرى رئيس بلدية مغدوشة المهندس رئيف يونان عدة إتّصالات لتطويق الإشكال.
 
 
وعُلِمَ أنّ الإشكال بين الطلاب بدأ بسبب خلاف على الإنتخابات.
 
 
 
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