إشكال بين طلاب بسبب الإنتخابات!

أفادت مندوبة " " عن وقوع إشكال داخل حرم مهنية بين عدد من الطلاب، تطوّر الى تضارب.

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وأُصيب شخصين في الإشكال، ونُقِلَ أحدهما إلى المستشفى.

وحضرت القوى الأمنية إلى المكان وفتحت تحقيقاً بالحادثة، فيما أجرى رئيس بلدية مغدوشة المهندس رئيف عدة إتّصالات لتطويق الإشكال.

وعُلِمَ أنّ الإشكال بين الطلاب بدأ بسبب خلاف على الإنتخابات.