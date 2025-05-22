اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني تعقد اجتماعها الثاني.. وتقرّ نظامها الداخلي

Advertisement

عقدت للقانون الدولي الإنساني في اجتماعها الثاني يوم الأربعاء، برئاسة ، وبمشاركة ممثلين عن الوزارات المعنية، إلى جانب نقابتي المحامين في وطرابلس، والجامعة ، واتحاد الجامعات الخاصة.وأفاد بيان صادر عن اللجنة أن الاجتماع خُصص لإقرار النظام الداخلي للجنة، ومتابعة عملها في ثلاثة مجالات رئيسية:رصد وتوثيق الانتهاكات: متابعة ورصد المخالفات المرتكبة في لبنان بحق مبادئ وأحكام وتوثيقها بشكل منهجي.نشر الوعي والتثقيف: تنظيم دورات تدريبية ولقاءات توعوية لنشر المعرفة بالقانون الدولي الإنساني وتعزيز ثقافة احترامه.تطوير الإطار القانوني: العمل على إعداد مشاريع نصوص تشريعية وإدارية تهدف إلى تعزيز بالقانون الدولي الإنساني، وضمان مواءمة التشريعات الوطنية مع .