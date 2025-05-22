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لبنان
بعدما فُقِدَ يوم السبت... العثور على جثة الشاب زياد مراد مقابل شاطىء حالات
Lebanon 24
22-05-2025
|
07:10
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بعد أيام من البحث المتواصل، عثر عناصر من فوج
مغاوير البحر
في الجيش، على جثة
الشاب زياد
مراد الذي فُقد يوم السبت الماضي، أثناء ممارسته هواية الغطس وصيد الأسماك قبالة
شاطئ عمشيت
.
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وقد وُجدت الجثة مقابل شاطئ حالات، حيث عملت الفرق المختصة على انتشالها ونقلها مباشرة إلى
مستشفى سيدة
مارتين في
جبيل
.
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