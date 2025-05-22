بعدما فُقِدَ يوم السبت... العثور على جثة الشاب زياد مراد مقابل شاطىء حالات

بعد أيام من البحث المتواصل، عثر عناصر من فوج في الجيش، على جثة مراد الذي فُقد يوم السبت الماضي، أثناء ممارسته هواية الغطس وصيد الأسماك قبالة .

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وقد وُجدت الجثة مقابل شاطئ حالات، حيث عملت الفرق المختصة على انتشالها ونقلها مباشرة إلى مارتين في .





