هذا ما دار بين بري ومحمود عباس

Advertisement

استقبل في مقر الرئاسة الثانية في ، الرئيس الفلسطيني والوفد المرافق في حضور السفير الفلسطيني وأمين سر حركة "فتح" وفصائل في فتحي ابو العردات، والمستشار الإعلامي للرئيس .وتناول اللقاء الذي استمرّ لساعة، تطورات الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة على ضوء مواصلة اسرائيل عدوانها على الشعب الفلسطيني في والضفة الغربية إضافة للعلاقات .وكان أقيم للرئيس الفلسطيني مراسم استقبال رسمي في عين حيث استقبله رئيس المجلس عند مدخل المقر، ثم استعرض عباس ثلة من شرطة مجلس النواب.واستقبل المستجدات والاوضاع العامة خلال لقائه وزير التنمية الادارية فادي مكي.وزاره أيضًا، النائبان السابقان فوزي وهادي ، حيث جرى البحث في الأوضاع العامة، والمستجدات السياسية، وشؤون إنمائية.