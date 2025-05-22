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لبنان

هذا ما دار بين بري ومحمود عباس

Lebanon 24
22-05-2025 | 07:45
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 استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، الرئيس الفلسطيني محمود عباس والوفد المرافق في حضور السفير الفلسطيني أشرف دبور وأمين سر حركة "فتح" وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان فتحي ابو العردات، والمستشار الإعلامي للرئيس بري علي حمدان.
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وتناول اللقاء الذي استمرّ لساعة، تطورات الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة على ضوء مواصلة اسرائيل عدوانها على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية إضافة للعلاقات اللبنانية الفلسطينية.

وكان أقيم للرئيس الفلسطيني مراسم استقبال رسمي في عين التينة حيث استقبله رئيس المجلس عند مدخل المقر، ثم استعرض عباس ثلة من شرطة مجلس النواب.

واستقبل الرئيس بري المستجدات والاوضاع العامة خلال لقائه وزير التنمية الادارية فادي مكي.

وزاره أيضًا، النائبان السابقان فوزي وهادي حبيش، حيث جرى البحث في الأوضاع العامة، والمستجدات السياسية، وشؤون إنمائية.
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