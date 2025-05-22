25
o
بيروت
28
o
طرابلس
24
o
صور
28
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
22
o
النبطية
27
o
زحلة
27
o
بعلبك
14
o
بشري
24
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
توقيف قاصر... بيان لقوى الأمن عن حادثة التحرش في المنصورية
Lebanon 24
22-05-2025
|
07:57
A-
A+
photos
0
A+
A-
صـدر عـن المديريّة العامّة لقـوى الأمـن الدّاخلي ـ شعبة العلاقـات العامّـة البلاغ التّالي:
بتاريخ 20-05-2025، ادّعى أمام فصيلة
برمانا
في وحدة
الدرك الإقليمي
مواطنَيْن أنّ ابنتيهما القاصرتين قد تعرّضتا لتحرّش جنسيّ من قبل مجهول، أثناء مشاركتهما في نشاط مدرسيّ في أحد الملاعب المفتوحة في المنصوريّة.
Advertisement
بنتيجة التحريّات والاستقصاءات التي قام بها عناصر الفصيلة، وبعد الاطّلاع على تسجيلات كاميرات المُراقبة في المشروع، تمّ الاشتباه بثلاثة أشخاص. بالتوسّع بالتحقيق، وبالتنسيق مع القيّمين على المشروع، تم تحديد هويّة الفاعل، واستدراجه وتوقيفه بنفس التاريخ، ويُدعى:
ر. ح. (مواليد عام 2008، لبناني)، هو قاصر- موظّف تمّ التعاقد معه حديثًا.
بالتّحقيق معه بحضور مندوب حماية الأحداث، أنكر في بادئ الأمر علاقته بهذا الأمر، ليعود ويعترف بقيامه بالتحرّش بعدد من الفتيات، أثناء ممارستهنّ للعبة الانزلاق على الحبل.
أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع القطعة المعنيّة للتوسّع بالتحقيق من قبلهم، بناءً على إشارة
القضاء
المختصّ.
إنّ المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي تحيّي شجاعة أهالي الأطفال المُدّعين، وتطلب ممّن تعرّض لأعمال مماثلة عدم التردّد في الإبلاغ فورًا لمنع تكرار أحداث مشابهة، ووقوع ضحايا أبرياء.
مواضيع ذات صلة
بعد حادثة تحرش واعتداء طالت أطفالاً في ديشونيه.. بيان من وزارة "الشؤون"
Lebanon 24
بعد حادثة تحرش واعتداء طالت أطفالاً في ديشونيه.. بيان من وزارة "الشؤون"
22/05/2025 19:08:52
22/05/2025 19:08:52
Lebanon 24
Lebanon 24
نائب يُفجّر مفاجأة.. رجل تحرش بـ40 قاصراً وصوّرهم
Lebanon 24
نائب يُفجّر مفاجأة.. رجل تحرش بـ40 قاصراً وصوّرهم
22/05/2025 19:08:52
22/05/2025 19:08:52
Lebanon 24
Lebanon 24
حاول استدراج أطفال داخل أحد المجمعات السكنية في صور للتحرش بهم.. وقوى الامن توقفه
Lebanon 24
حاول استدراج أطفال داخل أحد المجمعات السكنية في صور للتحرش بهم.. وقوى الامن توقفه
22/05/2025 19:08:52
22/05/2025 19:08:52
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة تحرش واعتداء تطال أطفالاً في صالة ألعاب والمدرسة توضح
Lebanon 24
حادثة تحرش واعتداء تطال أطفالاً في صالة ألعاب والمدرسة توضح
22/05/2025 19:08:52
22/05/2025 19:08:52
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
علامة يلتقي مسؤولين في جورجيا لبحث سبل تفعيل التعاون الثنائي
Lebanon 24
علامة يلتقي مسؤولين في جورجيا لبحث سبل تفعيل التعاون الثنائي
12:01 | 2025-05-22
22/05/2025 12:01:58
Lebanon 24
Lebanon 24
تسليم وتسلّم في بلدية جونية
Lebanon 24
تسليم وتسلّم في بلدية جونية
12:01 | 2025-05-22
22/05/2025 12:01:52
Lebanon 24
Lebanon 24
الجميّل التقى بلديات الفنار ودرعون - حريصا وكفرعقا: للتعاون في خدمة الناس وتثبيت الإدارة المحلية
Lebanon 24
الجميّل التقى بلديات الفنار ودرعون - حريصا وكفرعقا: للتعاون في خدمة الناس وتثبيت الإدارة المحلية
12:00 | 2025-05-22
22/05/2025 12:00:08
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا تعمل إسرائيل على إبعاد أهالي الجنوب عن قراهم
Lebanon 24
هكذا تعمل إسرائيل على إبعاد أهالي الجنوب عن قراهم
12:00 | 2025-05-22
22/05/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
شيخ العقل التقى وزير الثقافة وقنصل مصر ووفدا عسكريا ايطالياً وزوّارا
Lebanon 24
شيخ العقل التقى وزير الثقافة وقنصل مصر ووفدا عسكريا ايطالياً وزوّارا
11:59 | 2025-05-22
22/05/2025 11:59:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تجنبا لظهورها بالبكيني.. شاهدوا ماذا فعلت ملكة جمال السعودية رومي القحطاني (فيديو)
Lebanon 24
تجنبا لظهورها بالبكيني.. شاهدوا ماذا فعلت ملكة جمال السعودية رومي القحطاني (فيديو)
01:52 | 2025-05-22
22/05/2025 01:52:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أنباء عن زواجه للمرة الثانية.. خطوة غير متوقعة من وائل كفوري بحق أنجيلا بشارة (صورة)
Lebanon 24
بعد أنباء عن زواجه للمرة الثانية.. خطوة غير متوقعة من وائل كفوري بحق أنجيلا بشارة (صورة)
03:43 | 2025-05-22
22/05/2025 03:43:49
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ جديد عن الـ100 دولار في لبنان.. انتبهوا لهذا الأمر
Lebanon 24
خبرٌ جديد عن الـ100 دولار في لبنان.. انتبهوا لهذا الأمر
14:17 | 2025-05-21
21/05/2025 02:17:41
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ سار عن "إنترنت لبنان".. ما هو؟
Lebanon 24
خبرٌ سار عن "إنترنت لبنان".. ما هو؟
16:17 | 2025-05-21
21/05/2025 04:17:44
Lebanon 24
Lebanon 24
مذكرة بإقفال المؤسسات العامة والمدارس والجامعات
Lebanon 24
مذكرة بإقفال المؤسسات العامة والمدارس والجامعات
09:43 | 2025-05-22
22/05/2025 09:43:27
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
12:01 | 2025-05-22
علامة يلتقي مسؤولين في جورجيا لبحث سبل تفعيل التعاون الثنائي
12:01 | 2025-05-22
تسليم وتسلّم في بلدية جونية
12:00 | 2025-05-22
الجميّل التقى بلديات الفنار ودرعون - حريصا وكفرعقا: للتعاون في خدمة الناس وتثبيت الإدارة المحلية
12:00 | 2025-05-22
هكذا تعمل إسرائيل على إبعاد أهالي الجنوب عن قراهم
11:59 | 2025-05-22
شيخ العقل التقى وزير الثقافة وقنصل مصر ووفدا عسكريا ايطالياً وزوّارا
11:57 | 2025-05-22
عن سلاح المخيمات الفلسطينية... عباس يكشف ما سيحدث غداً!
فيديو
"كانو يفكرونا متزوجين".. ممثل لبناني يتغزل على الهواء بستيفاني صليبا (فيديو)
Lebanon 24
"كانو يفكرونا متزوجين".. ممثل لبناني يتغزل على الهواء بستيفاني صليبا (فيديو)
03:08 | 2025-05-22
22/05/2025 19:08:52
Lebanon 24
Lebanon 24
سيارة فاخرة وذهب.. حسين الديك يتلقى هدية خيالية من معجب وهذا ما قاله عن سوريا (فيديو)
Lebanon 24
سيارة فاخرة وذهب.. حسين الديك يتلقى هدية خيالية من معجب وهذا ما قاله عن سوريا (فيديو)
04:03 | 2025-05-21
22/05/2025 19:08:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بفستان مكشوف.. ميريام فارس تُحيي حفل خطوبة ابنة رجل أعمال شهير (فيديو)
Lebanon 24
بفستان مكشوف.. ميريام فارس تُحيي حفل خطوبة ابنة رجل أعمال شهير (فيديو)
02:50 | 2025-05-21
22/05/2025 19:08:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24