وزارة التربية تفتح تحقيقًا بعد سقوط تلميذ من باص في طرابلس

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تابعت الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الإجتماعي الذي يظهر سقوط أحد الأولاد من باص للنقل، وتبين من التحقيق الاولي الذي أجرته للتربية أن التلميذ منتسب إلى ثانوية المناهج العالمية في منطقة ابي سمرا في وهي ثانوية خاصة، وأن وسيلة النقل أي الباص ليست ملك الثانوية المذكورة ، إنما هي ملك خاص، حيث تبين ان سائق الباص لم يكن يراعي قواعد السلامة المرورية وترك الأبواب مفتوحة، وهذا التصرف والاهمال يخالف احكام المرسوم رقم ٥٥١ تاريخ٢٤/٥/١٩٩٦ المتعلق بوسائل النقل.وقد كلفت الوزارة مصلحة التعليم الخاص إجراء التحقيقات اللازمة والتشدد مع مديري المدارس الخاصة، لجهة القيام بواجباتهم في تأمين السلامة المرورية وحماية الأولاد داخل وسائل النقل سواء كانت ملكا للمدارس او مستاجرة أو من النقل العام ، وضرورة السهر على تأمين وصول التلامذة إلى المدارس وعودتهم إلى المنازل سالمين. تطبيقا للمرسوم رقم ٥٥١ الانف الذكر.وطلبت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي بموجب كتاب من للأمن الداخلي التشدد مع سائقي وسائل النقل الذين ينقلون التلاميذ ، أن يراعوا تأمين النقل الآمن للتلامذة والحفاظ سلامتهم تحت طائلة المسؤولية.