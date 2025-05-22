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لبنان

العراق يسلّم لبنان أكثر من مليون ونصف وجبة غذائية

Lebanon 24
22-05-2025 | 08:06
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استقبل نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، العلامة الشيخ علي الخطيب، في مقر المجلس في الحازمية، وفداً عراقياً برئاسة رئيس لجنة الإغاثة العراقية في لبنان الدكتور حسن فدعم عسل، ضم ممثلين عن وزارة التجارة العراقية والسفارة العراقية في لبنان.
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وخلال اللقاء، اطلع الوفد الشيخ الخطيب على نشاط اللجنة وبرنامج عملها في لبنان، في إطار استمرار المساعدات العراقية إلى الشعب اللبناني. وفي هذا السياق، توجه العلامة الخطيب بالشكر إلى "العراق، مرجعيةً وحكومةً وشعباً، على وقوفه الدائم إلى جانب لبنان"، مشيداً بما وصفه بـ"تجسيد حقيقي لمعاني الأخوة والتضامن".

كما حمّل الخطيب الوفد رسالة شكر إلى رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، مشدداً على أهمية استمرار الدعم العراقي للبنان والمنطقة، والدور الريادي الذي تؤديه المرجعيات الدينية، لا سيما سماحة السيد علي السيستاني.

وفي تصريح عقب اللقاء، أعلن فدعم عسل أن المساعدات العراقية التي وصلت للبنان هي الوجبة الخامسة وتشمل "مليون و522 ألف وجبة طعام جاهزة"، تم تسليمها رسمياً للجانب اللبناني. وقال: "اللقاء مع سماحة الشيخ الخطيب كان مثمراً، وقد حملنا رسائل شكر وتقدير إلى العراق، حكومةً وشعباً ومرجعيةً".

وأضاف: "العراق سيواصل الوقوف إلى جانب لبنان وغزة، وسيشارك في مشاريع إعادة الإعمار"، مشيراً إلى أن التبرعات التي وصلت "هي من الشعب العراقي إلى الشعب اللبناني، في تأكيد على عمق الروابط الأخوية".
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