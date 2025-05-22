العراق يسلّم لبنان أكثر من مليون ونصف وجبة غذائية

Advertisement

استقبل ، العلامة ، في مقر المجلس في الحازمية، وفداً عراقياً برئاسة رئيس لجنة الإغاثة في الدكتور حسن فدعم عسل، ضم ممثلين عن العراقية والسفارة العراقية في لبنان.وخلال اللقاء، اطلع الوفد الشيخ على نشاط اللجنة وبرنامج عملها في لبنان، في إطار استمرار المساعدات العراقية إلى الشعب اللبناني. وفي هذا السياق، توجه العلامة الخطيب بالشكر إلى " ، مرجعيةً وحكومةً وشعباً، على وقوفه الدائم إلى جانب لبنان"، مشيداً بما وصفه بـ"تجسيد حقيقي لمعاني الأخوة والتضامن".كما حمّل الخطيب الوفد رسالة شكر إلى رئيس محمد شياع السوداني، مشدداً على أهمية استمرار الدعم للبنان والمنطقة، والدور الريادي الذي تؤديه المرجعيات ، لا سيما السيد علي السيستاني.وفي تصريح عقب اللقاء، أعلن فدعم عسل أن المساعدات العراقية التي وصلت للبنان هي الوجبة الخامسة وتشمل "مليون و522 ألف وجبة طعام جاهزة"، تم تسليمها رسمياً للجانب اللبناني. وقال: "اللقاء مع سماحة الشيخ الخطيب كان مثمراً، وقد حملنا رسائل شكر وتقدير إلى العراق، حكومةً وشعباً ومرجعيةً".وأضاف: "العراق سيواصل الوقوف إلى جانب لبنان وغزة، وسيشارك في مشاريع "، مشيراً إلى أن التبرعات التي وصلت "هي من الشعب العراقي إلى الشعب اللبناني، في تأكيد على عمق الروابط الأخوية".