مكتب فضل الله يُعلن موعد أول أيام عيد الأضحى

أعلن المكتب الشّرعي في مؤسّسة المرجع السيّد في بيان، أنّ "يوم الجمعة الواقع فيه 6 حزيران 2025، هو أوّل أيّام المبارك بناءً على المبنى الفقهي للمرجع، وذلك بالاعتماد على الحسابات العلميّة الفلكيّة الدّقيقة أعاده الله على جميعاً بالخير والبركة والعزة والنصر إنه أرحم الراحمين، وكل عام وأنتم بخير".

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