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لبنان

مكتب فضل الله يُعلن موعد أول أيام عيد الأضحى

Lebanon 24
22-05-2025 | 08:08
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أعلن المكتب الشّرعي في مؤسّسة المرجع السيّد محمد حسين فضل الله في بيان، أنّ "يوم الجمعة الواقع فيه 6 حزيران 2025، هو أوّل أيّام عيد الأضحى المبارك بناءً على المبنى الفقهي للمرجع، وذلك بالاعتماد على الحسابات العلميّة الفلكيّة الدّقيقة أعاده الله على المسلمين جميعاً بالخير والبركة والعزة والنصر إنه أرحم الراحمين، وكل عام وأنتم بخير".
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