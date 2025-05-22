منتدى "أمناء بيروت" التقى اللواء المصطفى: الأمن مسؤولية مشتركة

Advertisement

عقد منتدى "أمناء " لقاءً مع للمجلس الأعلى للدفاع، اللواء الركن ، حيث جرى بحث عدد من الجوهرية المرتبطة بالأمن الوطني، مع التأكيد المشترك على أهمية تعزيز جسور الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.وأكد اللواء خلال اللقاء أن "الأمن ليس مسؤولية الأجهزة الرسمية وحدها، بل هو مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تضافر جهود الدولة والمواطنين معاً"، مشدداً على "ضرورة رفع مستوى الوعي لدى المواطنين حول أهمية الشرطة المجتمعية، والحسّ الأمني الفردي، والتعاون مع على أساس من الشفافية والاحترام المتبادل". واعتبر أن ذلك "من شأنه تعزيز مناعة المجتمع وتقليص أسباب التوتر".، نوّه رئيس وفد المنتدى، ، بالدور الذي يؤديه اللواء المصطفى، مؤكداً أن "منتدى أمناء بيروت يشكّل قاعدة شعبية وازنة تدعم مسيرة وتطلعاته الإصلاحية، لا سيما في ظل الجهود الحثيثة التي يبذلها فخامة رئيس الجمهورية ودولة للنهوض بالبلاد".وأوضح أن المنتدى يحرص على "تمتين العلاقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، والعمل على تحقيق الإصلاح المنشود"، داعياً إلى إشراك بدور أكثر فاعلية في نشر الوعي الأمني وتحقيق الأمن المستدام.واتفق الطرفان على أن المرحلة الحالية "تتطلب أعلى درجات التعاون والشفافية، بما يكرّس سيادة القانون ويعزز مبادئ المساءلة والعدالة الاجتماعية"، في ظل آمال كبيرة معلّقة على الإصلاحات المنتظرة في المرحلة المقبلة.