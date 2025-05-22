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لبنان

منتدى "أمناء بيروت" التقى اللواء المصطفى: الأمن مسؤولية مشتركة

Lebanon 24
22-05-2025 | 08:15
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عقد منتدى "أمناء بيروت" لقاءً مع الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع، اللواء الركن محمد المصطفى، حيث جرى بحث عدد من القضايا الجوهرية المرتبطة بالأمن الوطني، مع التأكيد المشترك على أهمية تعزيز جسور الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
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وأكد اللواء المصطفى خلال اللقاء أن "الأمن ليس مسؤولية الأجهزة الرسمية وحدها، بل هو مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تضافر جهود الدولة والمواطنين معاً"، مشدداً على "ضرورة رفع مستوى الوعي لدى المواطنين حول أهمية الشرطة المجتمعية، والحسّ الأمني الفردي، والتعاون مع الأجهزة الأمنية على أساس من الشفافية والاحترام المتبادل". واعتبر أن ذلك "من شأنه تعزيز مناعة المجتمع وتقليص أسباب التوتر".

من جهته، نوّه رئيس وفد المنتدى، فادي غلاييني، بالدور الذي يؤديه اللواء المصطفى، مؤكداً أن "منتدى أمناء بيروت يشكّل قاعدة شعبية وازنة تدعم مسيرة العهد الجديد وتطلعاته الإصلاحية، لا سيما في ظل الجهود الحثيثة التي يبذلها فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء للنهوض بالبلاد".

وأوضح غلاييني أن المنتدى يحرص على "تمتين العلاقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، والعمل على تحقيق الإصلاح المنشود"، داعياً إلى إشراك المجتمع المدني بدور أكثر فاعلية في نشر الوعي الأمني وتحقيق الأمن المستدام.

واتفق الطرفان على أن المرحلة الحالية "تتطلب أعلى درجات التعاون والشفافية، بما يكرّس سيادة القانون ويعزز مبادئ المساءلة والعدالة الاجتماعية"، في ظل آمال كبيرة معلّقة على الإصلاحات المنتظرة في المرحلة المقبلة.
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