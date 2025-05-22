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لبنان

فوز 45 بلدية بالتزكية في أقضية صور وبنت جبيل ومرجعيون

Lebanon 24
22-05-2025 | 08:22
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فازت لوائح "التنمية والوفاء" بالتزكية في 45 بلدية ضمن أقضية صور، بنت جبيل، ومرجعيون وذلك حتى الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم الخميس.
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