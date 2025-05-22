Advertisement

لبنان

توضيح من مهنية مغدوشة: الإشكال في محيط المعهد فردي ولا خلفيات له

Lebanon 24
22-05-2025 | 08:44
A-
A+
Doc-P-1364335-638835256483767275.jpg
Doc-P-1364335-638835256483767275.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أوضح مدير معهد مغدوشة الفني (مهنية مغدوشة) مازن قسطنطين، في بيان، أن "الإشكال الذي يتم التداول بشأنه بين عدد من الطلاب هو إشكال فردي بحت، ولا يحمل أي خلفيات، وقد وقع خارج حرم المعهد".
Advertisement

وأشار إلى أن "الخلاف بدأ بتلاسن بين الطلاب: ع. ب، ع. ع. ن، و ح. ج، وتطور لاحقًا إلى تضارب أدى إلى إصابة الطالب ح. ج بكسر في الأنف".

وأضاف قسطنطين: "على الفور، تم إبلاغ القوى الأمنية وفرق الإسعاف، حيث حضرت إلى المكان، وجرى فضّ الإشكال ونقل المصاب لتلقي العلاج".

وختم مؤكدًا: "لم أتلقَّ حتى الساعة أي اتصال من أي جهة رسمية بخصوص هذا الحادث".
مواضيع ذات صلة
برو: إشكال الجرد حادث فردي مدان ونطالب بإحقاق الحق
lebanon 24
22/05/2025 19:09:49 Lebanon 24 Lebanon 24
حق الرد من مكتب المهندس باسل الايوبي وتوضيح "لبنان 24"
lebanon 24
22/05/2025 19:09:49 Lebanon 24 Lebanon 24
إشكالات طرابلس.. أسبابها فردية أم متعمدة؟
lebanon 24
22/05/2025 19:09:49 Lebanon 24 Lebanon 24
مرقص عرض شؤونا مهنية مع مديرة المركز الأنطاكي الارثوذكسي للاعلام
lebanon 24
22/05/2025 19:09:49 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:01 | 2025-05-22
12:01 | 2025-05-22
12:00 | 2025-05-22
12:00 | 2025-05-22
11:59 | 2025-05-22
11:57 | 2025-05-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24