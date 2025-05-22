توضيح من مهنية مغدوشة: الإشكال في محيط المعهد فردي ولا خلفيات له

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أوضح الفني (مهنية مغدوشة) مازن ، في بيان، أن "الإشكال الذي يتم التداول بشأنه بين عدد من الطلاب هو إشكال فردي بحت، ولا يحمل أي خلفيات، وقد وقع خارج حرم المعهد".وأشار إلى أن "الخلاف بدأ بتلاسن بين الطلاب: ع. ب، ع. ع. ن، و ح. ج، وتطور لاحقًا إلى تضارب أدى إلى إصابة الطالب ح. ج بكسر في الأنف".وأضاف قسطنطين: "على الفور، تم إبلاغ القوى الأمنية وفرق الإسعاف، حيث حضرت إلى المكان، وجرى فضّ الإشكال ونقل المصاب لتلقي العلاج".وختم مؤكدًا: "لم أتلقَّ حتى الساعة أي اتصال من أي جهة رسمية بخصوص هذا الحادث".