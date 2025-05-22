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لبنان

الجيش يستنفر أمنيًا لانتخابات الجنوب والنبطية: لن نتساهل مع الإخلال بالأمن

Lebanon 24
22-05-2025 | 08:50
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صدر عن قيادة الجيشمديرية التوجيه البيان الآتي:
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"بمناسبة إجراء المرحلة الرابعة من الانتخابات البلدية والاختيارية يوم السبت الواقع فيه 24 / 5 / 2025 ضمن نطاق محافظتَي لبنان الجنوبي والنبطية، باشرت الوحدات العسكرية المنتشرة اتخاذ تدابير أمنية استعدادًا لمواكبة العملية الانتخابية. تشمل هذه التدابير إقامة حواجز ظرفية وتسيير دوريات، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى، بهدف حفظ الأمن والاستقرار ومنع وقوع إشكالات.

تُشدّد قيادة الجيش على أنها ستلاحق جميع مطلقي النار في مختلف المناطق اللبنانية، لما يسببونه من خطر على حياة المواطنين. وتلفت إلى قرار تجميد مفعول جميع تراخيص حمل الأسلحة في المحافظتَين المذكورتَين اعتبارًا من 23 / 5 / 2025 حتى 26 / 5 / 2025.

كما تدعو إلى التجاوب مع التدابير الأمنية للحفاظ على سلامتهم، لا سيّما في ظل الأوضاع الاستثنائية في الجنوب، ولتمكينهم من التعبير عن آرائهم في صناديق الاقتراع، ضمن أجواء من الحرية والديموقراطية. كما تدعوهم إلى إبلاغ أقرب مركز عسكري عن أي محاولة للإخلال بالأمن، أو الاتصال بغرفة عمليات القيادة على الرقم 117".
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