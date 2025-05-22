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لبنان

تعرّض نائب لبنانيّ لوعكة صحيّة مباشرة على الهواء

Lebanon 24
22-05-2025 | 08:56
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تعرّض النائب قاسم هاشم لوعكة صحية مباشرة على الهواء، خلال حلوله ضيفاً على برنامج "live at 3" على شاشة الـ"ال بي سي".
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