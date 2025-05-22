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لبنان

محتجون قطعوا طريق عام العيرونية – الفوار

Lebanon 24
22-05-2025 | 09:12
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قطع محتجون طريق عام العيرونية – الفوار بالإطارات المشتعلة، ما أدى إلى زحمة سير خانقة في المحلة.
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وفي وقتٍ لاحق، أُعيد فتح الطريق.
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