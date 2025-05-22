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لبنان

إنجاز التحضيرات في سرايا النبطية استعداداً لانتخابات السبت

Lebanon 24
22-05-2025 | 09:12
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أنجزت التحضيرات اللوجستية في سرايا النبطية لتسليم صناديق الاقتراع صباح الجمعة إلى رؤساء الأقلام والكتبة المكلّفين بالإشراف على العملية الانتخابية في قضاء النبطية، حيث ستُوزّع هذه الصناديق على 190 قلم اقتراع بلدي و204 أقلام اختيارية موزعة على 30 بلدة في القضاء.
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وتُشرف محافظ النبطية بالإنابة الدكتورة هويدا الترك شخصيًا على سير التحضيرات، في ظل حركة نشطة تشهدها أروقة السرايا، حيث يتوافد المرشحون والمندوبون لإنجاز التصاريح وتسوية بعض التفاصيل الإدارية واللوجستية.

وقالت الدكتورة الترك في تصريح خاص: "التحضيرات اكتملت، ونحن في صدد تسليم اللوائح ليُستكمل توزيع المستندات والتعريفات اللازمة، بالإضافة إلى توفير أرقام الخط الساخن لغرفة العمليات في المحافظة وفي وزارة الداخلية، التي كان وزير الداخلية قد أعلن عنها سابقًا، وأبرزها الرقم 1766 لتلقي أي شكاوى أو ملاحظات."

وكشفت الترك أن التزكيات حُسمت في 40 بلدية ضمن محافظة النبطية، بينها 10 بلديات في قضاء النبطية، إلى جانب 37 بلدة حُسمت فيها النتائج الاختيارية بالتزكية، مشيرة إلى أنه "في حال تسجيل تزكيات إضافية خلال الساعات المقبلة، سيتم سحب الصناديق المعدّة سلفًا".

وأكدت المحافظ الترك أن "الجميع في جهوزية تامة لإنجاح هذا الاستحقاق الوطني، ونعوّل كثيرًا على التزام رؤساء الأقلام بالحضور وتسلّم مهامهم، لما يمثله ذلك من مسؤولية وطنية في هذا الظرف الحساس."

وبذلك، تتهيأ محافظة النبطية للدخول في يوم انتخابي مفصلي، يترقبه الأهالي والمرشحون على حدّ سواء، وسط أجواء من التنظيم الدقيق والإشراف المتواصل.
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