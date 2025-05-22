CEDIMES يطلق مركزه الجديد في لبنان من جامعة الحكمة

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أعلن مركز دراسات والحركات الاقتصادية والاجتماعية CEDIMES عن إطلاق فرعه الجديد في ، واختار لجامعة مقرًا له، تحت إدارة الدكتورة ليلى عساف، وبدعم من هيئة علمية مؤلفة من 32 أكاديميًا وباحثًا وخبيرًا في مجالات الاقتصاد، العلوم الاجتماعية، التنمية، ، والموارد البشرية.وتندرج هذه الخطوة ضمن بتعزيز البحث العلمي وتوسيع التعاون الأكاديمي مع الخارج، من خلال استضافة مركز CEDIMES - لبنان، الذي يُعد جزءًا من شبكة عالمية لمراكز CEDIMES المنتشرة في مختلف أنحاء العالم.ويُذكر أن CEDIMES هو عضو في الوكالة الجامعية للفرنكوفونية (AUF)، ويمتلك سجلًا يمتد لأكثر من خمسة عقود في دعم الحوار الأكاديمي الدولي بين باحثين من خلفيات ثقافية متعددة، وتيسير التبادل العلمي بين الجامعات والمؤسسات حول العالم.منذ تأسيسه عام 1972 في جامعة بانتيون - الثانية على يد الاقتصادي الفرنسي البارز جاك أوستروي (Jacques Austruy)، تطور المركز ليصبح اتحادًا أكاديميًا دوليًا، يضم حاليًا أكثر من 3500 باحث من 25 دولة، ويشرف على أكثر من 65 فريقًا بحثيًا يركز على قضايا العولمة، التنمية، ريادة الأعمال، والاقتصاد الاجتماعي.ويتميّز CEDIMES بتنظيم مؤتمرات وندوات علمية دولية، وبمنح جوائز تقديرية لباحثين متميزين، فضلًا عن إصدار كتب ومجلات علمية متخصصة.وتعاقب على رعاية المركز شخصيات مرموقة من بينها البروفسور موريس أللي (الحائز على في الاقتصاد)، وبيار ميسمير (رئيس وزراء الأسبق)، وعبدو ضيوف (الرئيس الأسبق للسنغال والأمين العام السابق للفرنكوفونية)، وجان رافاران (رئيس وزراء فرنسا الأسبق).