Advertisement

لبنان

CEDIMES يطلق مركزه الجديد في لبنان من جامعة الحكمة

Lebanon 24
22-05-2025 | 09:31
A-
A+
Doc-P-1364350-638835287512593347.jpg
Doc-P-1364350-638835287512593347.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن مركز دراسات التنمية الدولية والحركات الاقتصادية والاجتماعية CEDIMES عن إطلاق فرعه الجديد في لبنان، واختار الحرم الرئيسي لجامعة الحكمة مقرًا له، تحت إدارة الدكتورة ليلى عساف، وبدعم من هيئة علمية مؤلفة من 32 أكاديميًا وباحثًا وخبيرًا في مجالات الاقتصاد، العلوم الاجتماعية، التنمية، إدارة الأعمال، والموارد البشرية.
Advertisement

وتندرج هذه الخطوة ضمن التزام جامعة الحكمة بتعزيز البحث العلمي وتوسيع آفاق التعاون الأكاديمي مع الخارج، من خلال استضافة مركز CEDIMES - لبنان، الذي يُعد جزءًا من شبكة عالمية لمراكز CEDIMES المنتشرة في مختلف أنحاء العالم.

ويُذكر أن CEDIMES هو عضو في الوكالة الجامعية للفرنكوفونية (AUF)، ويمتلك سجلًا يمتد لأكثر من خمسة عقود في دعم الحوار الأكاديمي الدولي بين باحثين من خلفيات ثقافية متعددة، وتيسير التبادل العلمي بين الجامعات والمؤسسات حول العالم.

منذ تأسيسه عام 1972 في جامعة بانتيون - باريس الثانية على يد الاقتصادي الفرنسي البارز جاك أوستروي (Jacques Austruy)، تطور المركز ليصبح اتحادًا أكاديميًا دوليًا، يضم حاليًا أكثر من 3500 باحث من 25 دولة، ويشرف على أكثر من 65 فريقًا بحثيًا يركز على قضايا العولمة، التنمية، ريادة الأعمال، والاقتصاد الاجتماعي.

ويتميّز CEDIMES بتنظيم مؤتمرات وندوات علمية دولية، وبمنح جوائز أكاديمية تقديرية لباحثين متميزين، فضلًا عن إصدار كتب ومجلات علمية متخصصة.

وتعاقب على رعاية المركز شخصيات مرموقة من بينها البروفسور موريس أللي (الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد)، وبيار ميسمير (رئيس وزراء فرنسا الأسبق)، وعبدو ضيوف (الرئيس الأسبق للسنغال والأمين العام السابق للفرنكوفونية)، وجان بيار رافاران (رئيس وزراء فرنسا الأسبق).
مواضيع ذات صلة
جامعة الحكمة تعيد إطلاق مركز "CEDIMES"
lebanon 24
22/05/2025 19:10:42 Lebanon 24 Lebanon 24
جامعة الحكمة تنظم النسخة الثانية من مسابقة ريادة الأعمال
lebanon 24
22/05/2025 19:10:42 Lebanon 24 Lebanon 24
عون أمام وفد من جامعة الحكمة: التربية والثقافة ركيزتان لبناء الوطن
lebanon 24
22/05/2025 19:10:42 Lebanon 24 Lebanon 24
جامعة الحكمة قدمت منحًا تعليمية لطلاب متميزين أكاديميًا
lebanon 24
22/05/2025 19:10:42 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:01 | 2025-05-22
12:01 | 2025-05-22
12:00 | 2025-05-22
12:00 | 2025-05-22
11:59 | 2025-05-22
11:57 | 2025-05-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24