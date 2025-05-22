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لبنان

وزير الصحة من جنيف: الأولوية لرعاية الأمراض غير المعدية ومواجهة عبء السرطان

Lebanon 24
22-05-2025 | 09:35
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أكد وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين على ضرورة إعطاء الأولوية لرعاية الأمراض غير المعدية، وفي مقدمها مرض السرطان، داعيًا إلى تعزيز الشراكات وتعبئة الموارد للتخفيف من عبء هذه الأمراض وحماية صحة المجتمعات.
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جاء كلامه خلال مشاركته في مؤتمر الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، على هامش أعمال جمعية الصحة العالمية الـ78 في جنيف، حيث شدد على أن الأمراض غير المعدية مسؤولة عن أكثر من 74% من الوفيات عالميًا، مشيرًا إلى أن لبنان يواجه تحديات متزايدة نتيجة ارتفاع إصابات السرطان، خصوصًا سرطانات الرئة والثدي والقولون، في ظل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والحرب الأخيرة والنزوح القسري الداخلي والخارجي.

وأوضح ناصر الدين أن الاستراتيجية الوطنية للصحة في لبنان تتضمن خططًا لتفعيل علاجات السرطان وتأمين الأدوية والتمويل اللازم، مشيرًا إلى أهمية الوقاية ومكافحة التبغ عبر فرض ضرائب تتماشى مع التزامات لبنان في الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ (FCTC). كما أثنى على توجه منظمة الصحة العالمية لدمج رعاية المصابين بالأمراض غير المعدية ضمن خدمات الرعاية الصحية الأولية.

وفي طاولة مستديرة خصصت لدور منظمة الصحة العالمية في إقليم شرق المتوسط وسط التحديات المالية، نوه ناصر الدين بالدعم الذي تقدمه المنظمة للبنان في مجالات متعددة، أبرزها مراكز الرعاية والاستشفاء والمختبر المركزي وتقييم التكنولوجيا الصحية، مؤكدًا ضرورة استمرار المجتمع الدولي في دعم المنظمة.

وعلى هامش مشاركته، عقد ناصر الدين سلسلة لقاءات دولية لتعزيز النظام الصحي اللبناني، أبرزها مع البعثة الأميركية في الأمم المتحدة، ومع وزراء الصحة في إيران وروسيا والسويد. وتناول البحث مواضيع كزرع الأعضاء والتعاون في مجال الأدوية والمستلزمات الطبية ودعم مراكز الرعاية والخبرات الطبية في إنشاء المؤسسة الوطنية للصحة العامة.

كما اتفق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على زيارة وفد متخصص إلى لبنان لتبادل الخبرات في علاج الأشعة، وبحث مع مسؤولي منظمة الصحة العالمية برامج تتعلق بالسرطان والصحة النفسية وتأهيل السمع، ولا سيما للمصابين جراء الحرب. كذلك ناقش مع منظمة "أطباء بلا حدود" إمكانية تحويل خدماتها خارج مراكز الرعاية إلى مراكز متخصصة بالصحة النفسية والتأهيل.
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