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لبنان

مذكرة بإقفال المؤسسات العامة والمدارس والجامعات

Lebanon 24
22-05-2025 | 09:43
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أصدر رئيس مجلس الوزراء نواف سلام مذكرة إداريّة، تتعلّق بإقفال المؤسسات العامة والبلديات والمدارس والجامعات التي تعمل أيام السبت بمناسبة إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتيّ لبنان الجنوبي والنبطية.
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