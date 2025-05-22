مذكرة بإقفال المؤسسات العامة والمدارس والجامعات

أصدر مذكرة إداريّة، تتعلّق بإقفال المؤسسات العامة والبلديات والمدارس والجامعات التي تعمل أيام السبت بمناسبة إجراء والاختيارية في محافظتيّ الجنوبي والنبطية.

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